Φωτιά στη Μυτιλήνη - Επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Δημήτρης Δρίζος

Φωτιά στη Μυτιλήνη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή στη Μέσα Μυτιλήνη το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 25 πυροσβέστες και μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ.
  • Χρησιμοποιήθηκαν 9 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
  • Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποίησε όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.
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Φωτιά στη Μέσα Μυτιλήνηςκινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις το πρωί του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική περιοχή, προκαλώντας άμεση αντίδραση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, που έστρεψε όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.

Για την κατάσβεσή της, επιστρατεύτηκαν 25 πυροσβέστες, συνοδευόμενοι από μια ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 οχήματα. Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετείχαν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενισχύοντας σημαντικά τις προσπάθειες εναέριας πυρόσβεσης.

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