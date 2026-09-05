Θεοδωρικάκος: Νέο πακέτο 681 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι αλλάζει έως το 2032

Το νέο πακέτο του Social Climate Fund έως το 2032 και οι τρεις νέες δράσεις του Αναπτυξιακού Νόμου με έμφαση σε εξωστρέφεια, κοινωνική επιχειρηματικότητα και τεχνητή νοημοσύνη

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Θεοδωρικάκος: Νέο πακέτο 681 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τι αλλάζει έως το 2032
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Τη διάθεση 681 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έως το 2032, μέσω του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναλαμβάνει τη διαχείριση του ελληνικού χρηματοδοτικού πακέτου του Social Climate Fund, «το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Ειδικότερα, 396 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις για τη βελτίωση των υποδομών και τη μείωση του ενεργειακού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 285 εκατ. ευρώ στην περιβαλλοντικά φιλική ανανέωση του στόλου των οχημάτων τους. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως τις αμέσως επόμενες εβδομάδες θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το πλήρες περιεχόμενο της πρωτοβουλίας και τα χρονοδιαγράμματά της.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι έως το τέλος του 2026 θα ενεργοποιηθούν τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με αντικείμενο την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύνδεση της ανάπτυξης της βιομηχανίας με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της παραγωγής και η ανάπτυξη μεγάλων παραγωγικών μονάδων δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ναυπηγική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι γύρω από τα ναυπηγεία, που αναγεννήθηκαν, δραστηριοποιούνται «χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δουλεύουν για να μπορεί να δουλέψει το ναυπηγείο».

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «ζούμε σε μια εποχή τεράστιας αβεβαιότητας και πολύ σοβαρών κινδύνων», προσθέτοντας ότι αυτή η δύσκολη διεθνής συγκυρία «υπογραμμίζει την ανάγκη να κάνουμε μια σειρά παρεμβάσεων στην οικονομία μας που θα την κάνουν πιο ανθεκτική».

Επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης και της κυβερνητικής στρατηγικής είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας: «Αν θέλουμε να έχουμε μια οικονομία που να αντέχει και να έχει βιώσιμη ανάπτυξη στο μέλλον, η οποία να μη βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση, είμαστε υποχρεωμένοι να ξανακάνουμε πολύ πιο ισχυρή την ελληνική βιομηχανία».

Σημείωσε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης ενισχύει αυτή την περίοδο, μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου, 600 παραγωγικές επενδύσεις στη βιομηχανία, συνολικού προϋπολογισμού 2,1 δισ. ευρώ, με ενισχύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ και τη δημιουργία περισσότερων από 10.000 θέσεων εργασίας. Πρόσθεσε ότι τα τελευταία επτά χρόνια η βιομηχανία έχει δημιουργήσει 60.000 νέες θέσεις εργασίας, οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί και το αποτύπωμά της στο ΑΕΠ έχει ενισχυθεί, τονίζοντας ότι η προσπάθεια για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας πρέπει να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης επανέλαβε επίσης τη δέσμευσή του για αλλαγή του νόμου για τα βιομηχανικά πάρκα, σημειώνοντας ότι έχουν εντοπιστεί σοβαρά προβλήματα στον τρόπο διαχείρισης και στα κόστη. Όπως τόνισε, στόχος είναι οι βιομηχανικές επενδύσεις να κατευθύνονται οργανωμένα στα βιομηχανικά πάρκα, με όρους που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και δε θα δημιουργούν πρόσθετα βάρη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε και στον νέο επιμελητηριακό νόμο, τονίζοντας ότι η επεξεργασία του προχωρά σε στενή συνεργασία με τα Επιμελητήρια και ότι στόχος είναι το νομοσχέδιο να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026. «Θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό, το οποίο να αντέχει στον χρόνο και να δίνει υπόσταση και θετικό δημιουργικό χαρακτήρα στον θεσμό των Επιμελητηρίων», ανέφερε.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι, παράλληλα με τις παρεμβάσεις για τη συγκράτηση και τη μείωση των τιμών και τους ελέγχους στην αγορά, η πιο ουσιαστική και διαρκής απάντηση για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είναι μια πιο παραγωγική οικονομία που δημιουργεί καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

«Η βασική αποστολή είναι μία: Πιο παραγωγική οικονομία για να δίνει καλύτερους μισθούς. Αυτό που αλλάζει την πορεία της ζωής είναι οι καλύτερες αποδοχές, οι καλύτεροι μισθοί και η δυνατότητα των ανθρώπων να εξελίσσονται προς τα πάνω και στο οικονομικό πεδίο», ολοκλήρωσε.

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