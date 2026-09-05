Ανεβαίνει 30 φορές στα Λευκά Όρη για τη φίλη της που δίνει μάχη με τον καρκίνο

Όταν η φιλία γίνεται δύναμη, ακόμη και η πιο δύσκολη κορυφή μοιάζει λίγο πιο κοντινή. Με οδηγό αυτήν τη δύναμη, μία γυναίκα επιχειρεί να ανέβει 30 φορές στην κορυφή των Λευκών Ορέων, στέλνοντας ένα μήνυμα συμπαράστασης στη φίλη της, που δίνει τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

Η ιδιαίτερα απαιτητική προσπάθεια ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στις Πάχνες, με στόχο να ολοκληρωθεί την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για ένα εγχείρημα “Everesting”, κατά το οποίο η συνολική θετική υψομετρική που θα καλυφθεί υπολογίζεται σε περίπου 9.060 μέτρα· ένα απαιτητικό αθλητικό εγχείρημα που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται αντιμέτωπος με μία δύσκολη δοκιμασία.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με σκοπό τη στήριξη του έργου του «Ορίζοντα», έχοντας στο επίκεντρο την αλληλεγγύη, την κοινωνική προσφορά και τη στήριξη των ανθρώπων που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, αλλά και των οικογενειών τους.

Η επιλογή των Παχνών δεν είναι τυχαία. Η υψηλότερη κορυφή των Λευκών Ορέων προσδίδει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό στην προσπάθεια, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και την αξία της περιοχής των Σφακίων.

Ο Δήμος Σφακίων στέκεται στο πλευρό της πρωτοβουλίας, εκφράζοντας αμέριστη στήριξη και ευχόμενος δύναμη και θετικά αποτελέσματα στην Έλενα.

Ο δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός, τόνισε ότι «κάθε άνθρωπος που δίνει τον δικό του αγώνα ζωής για θέματα υγείας, κάθε ένας και κάθε μία που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, είναι άξιοι σεβασμού και προστασίας από όλους μας. Από τις κοινωνίες, την τοπική Αυτοδιοίκηση, την επίσημη πολιτεία», τόνισε ο κ. Ζερβός ευχαριστώντας και επιβραβεύοντας τον “Ορίζοντα” αλλά και κάθε άλλη Ομάδα Στήριξης και Αλληλεγγύης «…που στο επίκεντρο τους έχουν τον άνθρωπο και τις αξίες που οφείλουμε να προτάσσουμε, όλες εκείνες που συνοδεύουν την κοινωνική μας ευθύνη»