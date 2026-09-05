Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για το Fly Over: «Θα παραδοθεί στην ώρα του» – Τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα

Η νέα διαβεβαίωση του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου

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Μητσοτάκης στη ΔΕΘ για το Fly Over: «Θα παραδοθεί στην ώρα του» – Τι προβλέπει το χρονοδιάγραμμα
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την πορεία υλοποίησης του Fly Over και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, κατά τη διάρκεια της σημερινής του βόλτας στα περίπτερα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο πρωθυπουργός, σε συνομιλία που είχε με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο, αναφέρθηκε στην εξέλιξη του μεγάλου οδικού έργου και εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. «Θα παραδοθεί στην ώρα του», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση «πατά» στον κυβερνητικό σχεδιασμό για ολοκλήρωση του έργου την άνοιξη του 2027. Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, έχει προσδιορίσει ως καταληκτική ημερομηνία τον Μάιο του 2027, τονίζοντας μάλιστα ότι η κατασκευαστική πρόοδος έχει ξεπεράσει το 60% και στόχος παραμένει η παράδοση ενός πλήρως λειτουργικού και ασφαλούς έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός είχε ήδη αποτυπωθεί από τον Μάρτιο, όταν το Μέγαρο Μαξίμου έκανε λόγο για αποπεράτωση «προς τα μέσα του 2027».

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