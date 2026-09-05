Νεπάλ: Ανασύρθηκε και τρίτος εργαζόμενος ζωντανός από σήραγγα

Snapshot Στο Νεπάλ, διασώστες ανέσυραν ζωντανό έναν τρίτο άνθρωπο από σήραγγα μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου.

Ο τρίτος διασωθέντας είναι Κινέζος υπήκοος που είχε εγκλωβιστεί κάτω από τη λάσπη στη σήραγγα.

Δύο Νεπαλέζοι εργάτες είχαν ανασυρθεί ζωντανοί από την ίδια σήραγγα μία ημέρα νωρίτερα.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Κινέζου διασωθέντα από τον στρατό. Snapshot powered by AI

Έναν τρίτο άνθρωπο κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανό οι διασώστες στο Νεπάλ, από σήραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, λίγες ημέρες μετά τη φονική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, πρόκειται για Κινέζο υπήκοο, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στη σήραγγα που είχε θαφτεί κάτω από τη λάσπη.

«Ένας Κινέζος υπήκοος βγήκε μόλις από μια σήραγγα», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού, Ράτζα Ραμ Μπασνέτ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Μία ημέρα νωρίτερα, δύο Νεπαλέζοι εργάτες είχαν επίσης ανασυρθεί ζωντανοί από τη συγκεκριμένη σήραγγα, αποτελώντας τους πρώτους διασωθέντες μετά την καταστροφή.

*Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

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