Εκουαδόρ: Σταμάτησαν όχημα για αλκοτέστ και άνδρας προσπάθησε να τηλεφωνήσει με... κάρτα - Βίντεο

Snapshot Στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, άνδρες της Υπηρεσίας Κυκλοφορίας σταμάτησαν όχημα για έλεγχο αλκοτέστ στην έξοδο του τούνελ Santa Ana.

Κατά τον έλεγχο, ένας συνοδός του οχήματος εμφανίστηκε να κρατά μια κάρτα στο ύψος του προσώπου του, σαν να μιλά στο τηλέφωνο.

Το βίντεο με τη σκηνή έγινε viral στα social media, με πολλούς να πιστεύουν ότι ο οδηγός προσπάθησε να καλέσει δικηγόρο του με τη χρεωστική του κάρτα.

Η Υπηρεσία Κυκλοφορίας διευκρίνισε ότι ο άνδρας με την κάρτα δεν ήταν ο οδηγός, αλλά ένας από τους συνοδούς του οχήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε ευρεία συζήτηση λόγω της ασυνήθιστης και σουρεαλιστικής εικόνας. Snapshot powered by AI

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε έλεγχο αλκοτέστ στο Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε να προσπαθεί να...τηλεφωνήσει χρησιμοποιώντας μια κάρτα, σαν να ήταν κινητό τηλέφωνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (3/9), στην έξοδο του τούνελ Santa Ana, όπου άνδρες της Υπηρεσίας Κυκλοφορίας και Κινητικότητας του Γκουαγιακίλ (ATM) είχαν σταματήσει ένα όχημα στο πλαίσιο ελέγχου για κατανάλωση αλκοόλ.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι επιβάτες κατέβηκαν από το αυτοκίνητο και ένας από αυτούς καταγράφηκε σε βίντεο να κρατά μια κάρτα στο χέρι και να την έχει στο ύψος του προσώπου του, σαν να μιλούσε στο τηλέφωνο.

Η σκηνή έγινε γρήγορα viral στα social media, με αρκετές αναρτήσεις να υποστηρίζουν ότι επρόκειτο για τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και προσπάθησε να καλέσει τον δικηγόρο του χρησιμοποιώντας τη χρεωστική του κάρτα.

Η διευκρίνιση των Αρχών

Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα.

Η ATM επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό πράγματι συνέβη κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου ελέγχου, όμως διευκρίνισε ότι ο άνδρας που φαίνεται στο βίντεο με την κάρτα δεν ήταν ο οδηγός, αλλά ένας από τους συνοδούς του.

Το βίντεο συνεχίζει να κυκλοφορεί στα social media, με τη σουρεαλιστική στιγμή του άνδρα που φαίνεται να χρησιμοποιεί την κάρτα σαν κινητό να έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων.

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