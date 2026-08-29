Ισημερινός: Καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος για δωροληψία από κινέζικη εταιρεία

Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την ποινή που θα επιβληθεί στον κ. Μορένο. Η εισαγγελία έχει εισηγηθεί να εκτίσει ποινή κάθειρξης 6 ετών κι έξι μηνών

Newsroom

Ισημερινός: Καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος για δωροληψία από κινέζικη εταιρεία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η δικαιοσύνη του Ισημερινού έκρινε χθες Παρασκευή ένοχο τον πρώην πρόεδρο της χώρας Λενίν Μορένο (2017-2021) για δωροληψία από κινεζικό κατασκευαστικό όμιλο με αντάλλαγμα την ανάθεση σε αυτόν δημόσιας σύμβασης για την ανέγερση υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση διαφθοράς αυτή, στην οποία ενεπλάκη η κινεζική κατασκευάστρια Sinohydro, μεταξύ των οποίων ο πρώην πρόεδρος Μορένο, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος του σοσιαλιστή προέδρου Ραφαέλ Κορέα όταν διαπράχθηκαν τα αδικήματα, μεταξύ του 2007 και του 2013.

Το δικαστήριο δεν έχει ακόμη αποφασίσει για την ποινή που θα επιβληθεί στον κ. Μορένο. Η εισαγγελία έχει εισηγηθεί να εκτίσει ποινή κάθειρξης 6 ετών κι έξι μηνών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Λενίν Μορένο συμμετείχε σε κύκλωμα διαφθοράς που έδρασε από το 2009 ως το 2018 στο πλαίσιο της ανάθεσης του έργου κατασκευής του ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Coca Codo Sinclair. Ο πρώην πρόεδρος, 73 ετών, σε αναπηρικό αμαξίδιο, αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλλει πως υφίσταται πολιτικό διωγμό ενορχηστρωμένο, κατ’ αυτόν, από τον Ραφαέλ Κορέα.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνταν άλλα περίπου είκοσι πρόσωπα, ανάμεσά τους η σύζυγος και κόρη του κ. Μορένο, ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και πρώην πρεσβευτής της Κίνας στο Κίτο.

Μετά την ετυμηγορία, ο πρώην πρόεδρος επέμεινε πως δεν έλαβε «ούτε δεκάρα από τη Sinohydro», που κατηγορείται ότι μοίρασε δωροδοκίες συνολικού ύψους 76 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ραφαέλ Κορέα κυβέρνησε τον Ισημερινό από το 2007 ως το 2017. Είχε καθοριστική συμβολή στην εκλογή στην προεδρία του δελφίνου του Λενίν Μορένο - προτού αυτός ο τελευταίος κάνει δεξιά στροφή, προσεταιριστεί τις ΗΠΑ κι έλθει σε ανοικτή σύγκρουση με τον άλλοτε μέντορά του. Ο κ. Κορέα ζει στο Βέλγιο, την πατρίδα της συζύγου του, αφότου εγκατέλειψε την εξουσία. Καταδικάστηκε ερήμην το 2020 να εκτίσει οκτώ χρόνια κάθειρξη για υπόθεση διαφθοράς. Οι βελγικές αρχές του έχουν δώσει πολιτικό άσυλο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 29 Αυγούστου

05:26ΚΟΣΜΟΣ

Ουγκάντα: Εκδίδει στις ΗΠΑ αξιωματικό που πουλούσε όπλα σε Καρτέλ

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση κατοικίας: Παράταση ως τις 30 Σεπτεμβρίου για βεβαιώσεις - Διεύρυνση κριτηρίων

05:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χεζμπολά απορρίπτει τη νέα συμφωνία με το Ισραήλ

04:40ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος για δωροληψία από κινέζικη εταιρεία

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: Ανακοίνωσε πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα - Τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο

03:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης και σούπερ μάρκετ: Οι κινήσεις της κυβέρνησης στο διπλό μέτωπο της ακρίβειας

03:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εξωτερικών: Συλλυπητήρια στη Νορβηγία για το θάνατο του Βασιλιά Χάραλντ

02:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Νεκρή ανασύρθηκε 66χρονη από τη θαλάσσια περιοχή στην Αλυκή

02:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fitch: Διατηρεί στο Α+ την αξιολόγηση της Γαλλίας

01:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Διεθνής κινητοποίηση για βοήθεια - Στέλνει ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων η Βρετανία

00:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Να ονομαστεί «Ντόλι Πάρτον» το αεροδρόμιο του Νασβιλ προτείνει ο κυβερνήτης του Κεντάκι

00:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ ιδρύει Διαστημική Ακαδημία - Ο ανταγωνισμός με την Κίνα συνεχίζεται

23:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συντάξεις και τα επιδόματα που καταβάλλονται έως την προσεχή Παρασκευή

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: «Νόμιζα ότι τα παιδιά μου είχαν πεθάνει» – Συγκινητική επανένωση 8χρονου αγοριού με τη μητέρα του

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 36χρονος Τούρκος έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρσή του από τη θάλασσα

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η νύφη «έβαλε φωτιά» στον γάμο με έναν μοναδικό πεντοζάλη

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδες αντικείμενο σε φωτογραφία της Σελήνης από τη NASA πυροδοτεί θεωρίες για εξωγήινη ζωή

23:12ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το «πράσινο» σχόλιο του Αζεντίν Ουναχί κάτω από το βίντεο παρουσίασης του Ιμράν Λούζα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:37ΚΟΣΜΟΣ

Μίλο Γιαννόπουλος: Συνελήφθη από άνδρες της ICE και αντιμετωπίζει απέλαση από τις ΗΠΑ

23:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: 35χρονος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πνίγηκε στην Ψαρρού 

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «ανάσα δροσιάς» πριν την επιδρομή του λίβα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

23:09LIFESTYLE

Καίτη Φίνου: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω στο Σπίτι του Ηθοποιού»

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Α' φάσης

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η νύφη «έβαλε φωτιά» στον γάμο με έναν μοναδικό πεντοζάλη

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Θα σε σκοτώσω», απείλησε τον πατέρα του 44χρονος εθισμένος στον τζόγο

07:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ελλάδα... ψήνεται - Σε ποια περιοχή καταγράφηκε αισθητή θερμοκρασία 50 βαθμών κελσίου

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο 18χρονης στη Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταρράκτες Δερματά

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Δύο τρομακτικά ατυχήματα σε λίγες ώρες στο Ζεϊτινμπούρνου, της Κωνσταντινούπολης - Βίντεο

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Μανιασμένο μελτέμι το Σαββατοκύριακο – Πού θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα / ώρα οι άνεμοι

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Ροδόπη: «Την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, την παρακολουθούσε», λέει η ξαδέρφη της 44χρονης

21:17ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που έβγαλε η κλήρωση την Παρασκευή 28/8/2026

23:15ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδες αντικείμενο σε φωτογραφία της Σελήνης από τη NASA πυροδοτεί θεωρίες για εξωγήινη ζωή

20:20ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Άγριος ξυλοδαρμός μέρα μεσημέρι - Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές

07:24WHAT THE FACT

Πόσο κοστίζει να ζεις στην «πόλη-φάντασμα» των 100 δισ. δολαρίων με λιγότερους από 5.000 κατοίκους

15:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο»: Η στιγμή που πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι είναι άρρωστος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ