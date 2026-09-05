Άδωνις για κρουαζιερόπλοια στη Θεσσαλονίκη: «Φώναζαν οι κομμουνιστές, σήμερα γεμίζει το λιμάνι»

Η αναφορά του υπουργού στην απόφαση του 2011 για την άρση του καμποτάζ και η σημερινή εικόνα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

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Άδωνις για κρουαζιερόπλοια στη Θεσσαλονίκη: «Φώναζαν οι κομμουνιστές, σήμερα γεμίζει το λιμάνι»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Άδωνις Γεωργιάδης στέκεται στη συμβολή της πολιτικής απόφασης του 2011 για την άρση του καμποτάζ με τη σημερινή δυναμική της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τις εργασίες της 90ής ΔΕΘ.

Ο υπουργός Υγείας θυμήθηκε την περίοδο κατά την οποία, ως υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αποφάσισε, όπως αναφέρει, να προχωρήσει στην άρση του καμποτάζ για τα κρουαζιερόπλοια.

«Η πολιτική είναι δράση και όχι αδράνεια», σημειώνει, περιγράφοντας τις αντιδράσεις που, σύμφωνα με εκείνον, είχε προκαλέσει τότε η απόφαση που έλαβε.

Ο κ. Γεωργιάδης έκανε ειδική αναφορά στις αντιδράσεις του ΚΚΕ, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για την επιλογή του να προχωρήσει στην αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου. Όπως γράφει σε σημερινή του ανάρτηση (05/09), παρά τις αντιδράσεις «ήμουν ανυποχώρητος», καθώς στόχος του ήταν «να βγάλω την Ελλάδα από αυτή την άτυπη απομόνωση», όπως επισημαίνει.

«Η πολιτική είναι δράση και όχι αδράνεια. Όταν ορίστηκα υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αρμοδιότητα τη Ναυτιλία το 2011, αποφάσισα να σπάσω το καμποτάζ. Αυτός ήταν ένας αναχρονιστικός, κομμουνιστικός νόμος που απαγόρευε στην ουσία στα κρουαζιερόπλοια να έρχονται στα λιμάνια της Ελλάδος.

Φώναζαν οι του ΚΚΕ από κάτω από το γραφείο μου, με έβριζαν οι εφημερίδες, τα κανάλια, άπαντες, αλλά εγώ ανυποχώρητος ήθελα να βγάλω την Ελλάδα από αυτήν την άτυπη απομόνωση και την κοροϊδία που είχαμε κάνει στους ξένους με μία δήθεν άρση του καμποτάζ στα χαρτιά που είχε κάνει η προκάτοχός μου, κυρία Κατσέλη, για να τους ξεγελάσει. Αντιλαμβάνεστε τώρα την υπερηφάνεια μου που ξυπνάω στην Θεσσαλονίκη και βλέπω τα κρουαζιερόπλοια να μπαίνουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης δύο – δύο και να γεμίζει η πόλη τουρίστες και τα μαγαζιά πελάτες και ο κόσμος να βρίσκει δουλειά. Ναι, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα στην πολιτική αν θες, πολλά», έγραψε αναλυτικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

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