Επίμονος βήχας: Πώς αντιμετωπίζεται και πότε είναι σημάδι κινδύνου

Snapshot Ο βήχας λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός του αναπνευστικού συστήματος και προειδοποιεί για χρόνια ή σοβαρά νοσήματα.

Χρόνιος βήχας ορίζεται ο βήχας που διαρκεί πάνω από δύο μήνες και απαιτεί άμεση ιατρική διερεύνηση.

Ο χρόνιος βήχας μπορεί να οφείλεται σε αναπνευστικές παθήσεις, όπως άσθμα και ΧΑΠ, αλλά και σε εξωπνευμονικά αίτια, όπως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή καρδιακή ανεπάρκεια.

Η ορθή διάγνωση βασίζεται σε λεπτομερές ιστορικό, χαρακτηριστικά του βήχα, κλινική εξέταση και απεικονιστικές εξετάσεις. Snapshot powered by AI

Το αναπνευστικό σύστημα αποτελεί έναν από τους πιο ζωτικούς και ευαίσθητους μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή και άμεση αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο βήχας λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός για τον ανθρώπινο οργανισμό, διατηρώντας την ευχέρεια να προειδοποιεί εγκαίρως για μια σειρά από χρόνια νοσήματα, ή ακόμη και σοβαρές παθήσεις.

Όπως εξηγεί ο πνευμονολόγος Επαμεινώνδας Κοσμάς, «στην περισσότερο συνηθισμένη και λιγότερο ανησυχητική εκδοχή του, ο βήχας προκύπτει ως αμυντικός μηχανισμός του αναπνευστικού συστήματος και ενεργοποιείται κάθε φορά που το σώμα έρχεται αντιμέτωπο με μια τοξική, βλαβερή ή δυσάρεστη ενόχληση. Όταν, ωστόσο, προσλαμβάνει χρονίζοντα χαρακτηριστικά, μπορεί να αποτελεί το αρχικό σύμπτωμα σοβαρών παθήσεων και απαιτεί άμεση ιατρική διερεύνηση», επισημαίνει και συνεχίζει: «Ως χρόνιος ορίζεται ο βήχας που επαναλαμβάνεται με καθημερινή συχνότητα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Σύμφωνα με την ιατρική επιστήμη, ο χρόνιος βήχας συνιστά διαγνωστική πρόκληση, ώστε μετά από άμεση κινητοποίηση και αξιολόγηση να εντοπιστεί η αιτία που τον προκαλεί, και ταυτόχρονα θεραπευτική πρόκληση, από τη στιγμή που θα εντοπιστούν τα αίτιά του».

Ο χρόνιος, επίμονος και επαναλαμβανόμενος βήχας συνδέεται με πληθώρα νοσημάτων. Πέρα από τις αμιγώς αναπνευστικές παθήσεις, όπως το άσθμα, η ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια), η πνευμονική ίνωση, η φυματίωση ή ακόμη και ο καρκίνος του πνεύμονα, ο βήχας μπορεί να οφείλεται και σε εξωπνευμονικά αίτια, όπως η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, η καρδιακή ανεπάρκεια, εξηγεί ο κ. Κοσμάς. Για το λόγο αυτό, σημαντική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του χρόνιου βήχα, είναι η ορθή και έγκαιρη διάγνωση, «που στηρίζεται στο λεπτομερές ιστορικό, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του βήχα, -αν δηλαδή είναι καθημερινός, ποια στιγμή της ημέρας εμφανίζεται, αν είναι ξηρός ή παραγωγικός, αν διακόπτει τον ύπνο και ποιες εποχές του χρόνου παρουσιάζει έξαρση- στην κλινική εξέταση, στη σπειρομέτρηση και στην αξονική τομογραφία θώρακος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο βήχας δεν αποτελεί ειδικό σύμπτωμα για κάποιο νόσημα, αλλά εξετάζεται συνδυαστικά και με άλλα συμπτώματα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εγκυρότερη δυνατή διάγνωση», διευκρινίζει ο ειδικός.

Τέλος, ο πνευμονολόγος επισημαίνει ότι η έγκαιρη κινητοποίηση του ατόμου και η εμπιστοσύνη στην εξειδικευμένη ιατρική καθοδήγηση αποτελούν τη μοναδική ασφαλή οδό για τη διασφάλιση της αναπνευστικής υγείας.