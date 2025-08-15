Το Hyundai Kona γίνεται πιο δυνατό

Η Hyundai προχωρά σε μια στοχευμένη αναβάθμιση του Kona, δίνοντας έμφαση στις εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης, συμβατικές και υβριδικές χωρίς να αλλάζει τις διαστάσεις ή την εμφάνισή του. 

Newsbomb

Το Hyundai Kona γίνεται πιο δυνατό
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έτσι λοιπόν ο τρικύλινδρος turbo των 1.000 κυβικών στη βάση της γκάμας θα αποδίδει πλέον 115 ίππους, 15 περισσότερους σε σχέση με έως τώρα.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai Kona γίνεται πιο δυνατό

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 18χρονος με αεροβόλο και σουγιά στο κέντρο της πόλης

09:33ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Έβαλε… πλώρη για μετάλλιο η Εθνική Νέων Γυναικών Κ20: Προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου!

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι» - Τι υποστήριξε ο 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Όλα τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Στις 22:00 το κρίσιμο ραντεβού

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα δημόσια «καρφιά», στη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του και στον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Σύρο: Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Οι αμφιβολίες του ιατροδικαστή για το επίσημο πόρισμα τον «στοιχειώνουν» μέχρι σήμερα

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο εθελοντής που έσωσε πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος – Συγκίνηση στην Τήνο: Η στιγμή της έπαρσης της ελληνικής σημαίας και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι γλυτώνουν τα δικαστήρια για ληξιπρόθεσμα χρέη σε Εφορία και Δημόσιο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι ένα από τα πιο μικρά και πιο ακριβά Honda

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τζεφ Μπέζος: Πέθανε η μητέρα του - Η μάχη που έδινε με εγκεφαλική ασθένεια

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Πρωτοβουλία του Δήμου για τον καθαρισμό των παραλιών

07:37ΕΛΛΑΔΑ

«Καίει» πασίγνωστο τράπερ για ναρκωτικά ο 25χρονος - Η υπόσχεση για μπίζνα με δισεκατομμυριούχο

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 18 μέχρι 22 Αυγούστου

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τον Δεκαπενταύγουστο στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι» - Τι υποστήριξε ο 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα δημόσια «καρφιά», στη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του και στον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στη Σύρο: Στο νοσοκομείο παιδί έπειτα από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο εθελοντής που έσωσε πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος – Συγκίνηση στην Τήνο: Η στιγμή της έπαρσης της ελληνικής σημαίας και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ψηλά η ελληνική σημαία μετά από βραδιά ονείρου: Πλησιάζει η χώρα μας τη 10η θέση του UEFA Ranking

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος για τον Τζεφ Μπέζος: Πέθανε η μητέρα του - Η μάχη που έδινε με εγκεφαλική ασθένεια

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Όλα τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Στις 22:00 το κρίσιμο ραντεβού

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

07:37ΕΛΛΑΔΑ

«Καίει» πασίγνωστο τράπερ για ναρκωτικά ο 25χρονος - Η υπόσχεση για μπίζνα με δισεκατομμυριούχο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ