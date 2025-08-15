Το Hyundai Kona γίνεται πιο δυνατό
Η Hyundai προχωρά σε μια στοχευμένη αναβάθμιση του Kona, δίνοντας έμφαση στις εκδόσεις με κινητήρες βενζίνης, συμβατικές και υβριδικές χωρίς να αλλάζει τις διαστάσεις ή την εμφάνισή του.
Έτσι λοιπόν ο τρικύλινδρος turbo των 1.000 κυβικών στη βάση της γκάμας θα αποδίδει πλέον 115 ίππους, 15 περισσότερους σε σχέση με έως τώρα.
