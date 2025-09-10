Το Volkswagen ID. CROSS Concept προλογίζει το ηλεκτρικό T-Cross
Η Volkswagen έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του ID. CROSS Concept στο Μόναχο, παρουσιάζοντας ένα συμπαγές ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στη μαζική παραγωγή και την καινοτομία.
Με μήκος 4.161 χλστ., πλάτος 1.839 χλστ. και ύψος 1.588 χλστ., τοποθετείται στις διαστάσεις του σημερινού T-Cross, αλλά με σαφώς μεγαλύτερη ευρυχωρία, χάρη στην πλατφόρμα MEB+.
