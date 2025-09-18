BMW X1: Ριζική μεταμόρφωση με την «υπογραφή» Neue Klasse
Η BMW ετοιμάζει την πιο ανατρεπτική ανανέωση στην ιστορία της Χ1, υιοθετώντας το νέο σχεδιαστικό και τεχνολογικό DNA της Neue Klasse.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το μικρότερο SUV της βαυαρικής φίρμας, η Χ1 –ή SAV όπως την αποκαλεί η ίδια η BMW– βρίσκεται μπροστά σε μια ριζική αλλαγή.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πώς οι Κινέζοι θα αλλάξουν την παγκόσμια αυτοκίνηση
09:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
BMW X1: Ριζική μεταμόρφωση με την «υπογραφή» Neue Klasse
07:18 ∙ ΕΛΛΑΔΑ