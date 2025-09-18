BMW X1: Ριζική μεταμόρφωση με την «υπογραφή» Neue Klasse

Η BMW ετοιμάζει την πιο ανατρεπτική ανανέωση στην ιστορία της Χ1, υιοθετώντας το νέο σχεδιαστικό και τεχνολογικό DNA της Neue Klasse.

Newsbomb

BMW X1: Ριζική μεταμόρφωση με την «υπογραφή» Neue Klasse
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το μικρότερο SUV της βαυαρικής φίρμας, η Χ1 –ή SAV όπως την αποκαλεί η ίδια η BMW– βρίσκεται μπροστά σε μια ριζική αλλαγή.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

11:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για το Champions League

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυλαία στην πρεμιέρα με ντέρμπι σε «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και «Etihad» - Το πρόγραμμα

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου για τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα πούλησε την ψυχή της για 100.000 ρούβλια και τα ξόδεψε σε κούκλες Labubu

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μηνύει γνωστό ράπερ 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διαρροή προσωπικών τους στιγμών: «Μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οι Κινέζοι θα αλλάξουν την παγκόσμια αυτοκίνηση

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο

10:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης για μεταναστευτικό: Οι ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί από όλες τις εισόδους

10:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

10:23LIFESTYLE

H ρωσική «Eurovision» επιστρέφει: Mε την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ στον διαγωνισμό Intervision

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Ερευνητές χτίζουν τεχνητές φωλιές για να σώσουν παπαγάλους που απειλούνται με εξαφάνιση

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και Champions League

10:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ θέλει να βάλει τα «έξυπνα» γυαλιά σε Apple και Google

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραντεβού Τραμπ - Στάρμερ στο Τσέκερς: Οι συμφωνίες δισ. δολαρίων και το «αγκάθι» Έπσταϊν

09:49ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό άγαλμα» έκανε τον Τραμπ το bitcoin για την υποστήριξή του

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί σταθμοί του μετρό λόγω εκδηλώσεων για τη δολοφονία Φύσσα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BMW X1: Ριζική μεταμόρφωση με την «υπογραφή» Neue Klasse

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μηνύει γνωστό ράπερ 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διαρροή προσωπικών τους στιγμών: «Μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί σταθμοί του μετρό λόγω εκδηλώσεων για τη δολοφονία Φύσσα

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013: Μιλούν στο Newsbomb φίλοι και οι δικηγόροι της οικογένειάς του

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου - Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η «γιαγιά» θα ανατίναζε το αυτοκίνητο Ρώσου επικεφαλής αμυντικής βιομηχανίας

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live! Το ABC «παγώνει» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ικανοποίηση Τραμπ για την απόφαση

10:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To φαινόμενο των «οικονομικά άστεγων»: H Ελλάδα και το μεγάλο χάσμα με την Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ