Citroen: Το νέο C3 απέκτησε και έκδοση βαν
Η Citroën εμπλούτισε τη γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών της με το νέο C3 VAN, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το νέο Citroën C3 VAN διατίθεται σε δύο εκδόσεις, βενζίνης και αμιγώς ηλεκτρική.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:40 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Σύμπλεγμα φυτειών με 5.085 δενδρύλλια κάνναβης στον Όλυμπο εντόπισε η ΕΛΑΣ
11:34 ∙ LIFESTYLE
Αποχωρεί από το «Πρωινό» ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ