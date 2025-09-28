Το ανανεωμένο Kia Sportage στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Ο diesel 1.6 CRDi με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V αποδίδει 136 ίππους, ενώ και εδώ υπάρχει επιλογή ανάμεσα σε χειροκίνητο και αυτόματο κιβώτιο.
Το Kia Sportage υποβλήθηκε σε ένα σχετικά εκτεταμένο facelift και πλέον είναι επίσημα διαθέσιμο στην Ελλάδα και μάλιστα με πολλές επιλογές κινητήριων συνόλων και εκδόσεων εξοπλισμού.
Το SUV της Kia διατηρεί γενικά τη σχεδιαστική του ταυτότητα, με τις αισθητικές αλλαγές να το έχουν κάνει πιο σύγχρονο και δυναμικό, ενώ πλέον η γκάμα περιλαμβάνει πλέον και εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, τόσο ήπια υβριδικές όσο και φουλ υβριδικές.
