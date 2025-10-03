Η Peugeot δείχνει το μέλλον του 208 με τετράγωνο τιμόνι και νέο concept

Του Γιάννη Σκουφή

Το σημαντικότερο στοιχείο του concept είναι το τετράγωνο τιμόνι Hypersquare, που θα περάσει στην παραγωγή μέσα στο 2026. Είναι μέρος της εξέλιξης του i-Cockpit και αξιοποιεί τεχνολογία steer-by-wire, δηλαδή απουσία μηχανικής σύνδεσης ανάμεσα στο τιμόνι και τους τροχούς.

Είναι η πρώτη φορά που τέτοιο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί σε μοντέλο της Stellantis. Το συγκεκριμένο τιμόνι είχε εμφανιστεί αρχικά στο Inception concept του 2023 και τώρα πλησιάζει περισσότερο στην τελική του μορφή.

Σύμφωνα με τον CEO της Peugeot, Alain Favey, το νέο σύστημα εστιάζει στην «ευελιξία» και υπόσχεται μια διαφορετική εμπειρία οδήγησης σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα. Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως το Polygon θα διαθέτει και μια «ελεύθερη» κυρτή οθόνη 21 ιντσών, παρόμοια με αυτή που συναντάμε στο νέο 3008, κάτι που φανερώνει ότι το εσωτερικό βρίσκεται κοντά στην έκδοση παραγωγής.

Το Polygon πιθανότατα βασίζεται στη νέα πλατφόρμα STLA Small του ομίλου Stellantis, η οποία υποστηρίζει τόσο υβριδικά όσο και ηλεκτρικά σύνολα. Ωστόσο, ο CEO της Opel, Florian Huettl, έχει δηλώσει ότι η επόμενη γενιά του Corsa -η οποία εξελίσσεται παράλληλα με το 208- θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρική. Αυτό υποδηλώνει ότι και το νέο 208 θα ακολουθήσει την ίδια στρατηγική.

Παρότι η Peugeot δεν έχει επιβεβαιώσει αν το υπάρχον 208 με θερμικό κινητήρα θα παραμείνει στην παραγωγή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για παράλληλη διάθεση, με βάση τη ρευστότητα της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το νέο 208, όπως και το νέο Opel Corsa, θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Stellantis στη Zaragoza της Ισπανίας.