Αυτό το πρωτότυπο έχει εξωτερικό τιμόνι στο πίσω μέρος!

Του Γιάννη Σκουφή

Το S1 LM, ένα από τα πιο πρόσφατα πρωτότυπα που φέρουν την υπογραφή του Gordon Murray -του ανθρώπου που μεταξύ πολλών άλλων έχει δημιουργήσει τη θρυλική McLaren F1- κρύβει μια μικρή αλλά έξυπνη λεπτομέρεια που προκάλεσε ερωτηματικά σε όσους το είδαν για πρώτη φορά στο Petersen Automotive Museum. Από τις γρίλιες στο πίσω μέρος του αμαξώματος προβάλει ένα μικρό τιμόνι. Σε τι εξυπηρετεί;

Πρόκειται για μια έξυπνη μηχανική σύνδεση του τιμονιού αυτού με την κρεμαγέρα του εμπρός άξονα. Έτσι, το προσωπικό του μουσείου μπορεί να στρίβει τους εμπρός τροχούς χωρίς να χρειαστεί να μπει κάποιος στο εσωτερικό ή να λειτουργήσει ο κινητήρας. Ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση πιθανότατα να μην υπάρχει.

01 03 02 03 03 03

Το τιμόνι αυτό θυμίζει περισσότερο «τιμονιέρα» παρά κανονικό μηχανικό εξάρτημα. Ωστόσο συνδέεται με μηχανικό τρόπο στο σύστημα διεύθυνσης και εξυπηρετεί αποκλειστικά τη μετακίνηση του πρωτοτύπου. Δεν πρόκειται για διπλό σύστημα διεύθυνσης, ούτε έχει καμία λειτουργία όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κίνηση. Άλλωστε, το S1 LM δεν είναι κατασκευασμένο για να κινηθεί, τουλάχιστον όχι σε αυτήν τη μορφή του.

Η λύση αυτή αναδεικνύει για άλλη μια φορά την πρακτικότητα και το σκεπτικό του Gordon Murray, ακόμη και σε σημεία που δεν αφορούν την οδήγηση αλλά την παρουσίαση. Και αυτό γιατί όταν ένα concept car είναι σφραγισμένο ή χωρίς εσωτερικό, η μετακίνησή του είναι πραγματικός πονοκέφαλος.

Έτσι, ένα μικρό, εξωτερικό τιμονάκι δίνει τη λύση, χωρίς να αλλοιώνει τη σχεδίαση.