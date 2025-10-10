Volvo BZR Electric: Ηλεκτρικό υπεραστικό λεωφορείο με αυτονομία έως 700 χιλιόμετρα

Του Γιάννη Σκουφή

Η Volvo ενισχύει την ηλεκτρική γκάμα των επαγγελματικών οχημάτων της παρουσιάζοντας το BZR Electric, ένα λεωφορείο μηδενικών ρύπων σχεδιασμένο για υπεραστική χρήση, με δυνατότητα διαμόρφωσης σε μήκη από 9,5 έως 14,9 μέτρα και με δίδυμο ή τρίδυμο άξονα.

Το νέο πλαίσιο προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής από τέσσερις έως οκτώ συστοιχίες μπαταριών, με κάθε μία από αυτές να έχει χωρητικότητα 90,0 kWh και βάρος 535 κιλά. Η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα φτάνει τις 720 kWh, με αποτέλεσμα αυτονομία έως και 700 χιλιομέτρων, βάσει του κύκλου δοκιμών SORT-3.

Αν και το πλήρες σετ μπαταριών προσθέτει 4,3 τόνους βάρους, το συνολικό μικτό βάρος του λεωφορείου ανέρχεται στα 27.200 κιλά, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και την αντοχή του οχήματος ακόμη και με πλήρες φορτίο.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει φόρτιση με CCS έως 250 kW και OppCharge έως 450 kW, ενώ ενσωματώνει και τα τελευταία συστήματα ενεργητικής ασφάλειας της Volvo. Ο ηλεκτρικός κινητήριος άξονας διατίθεται με ισχύ 200 ή 400 kW, καθιστώντας το BZR Electric κατάλληλο τόσο για περιφερειακά δρομολόγια όσο και για μεγάλες υπεραστικές διαδρομές.

Η προσαρμοστικότητα του πλαισίου επιτρέπει διαφορετικές υπερκατασκευές, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε αγοράς ή πελάτη. Παράλληλα, το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε περιβαλλοντικές ζώνες, καθιστώντας το ιδανικό για χρήση σε πόλεις αλλά και σε μακρινούς προορισμούς με περιορισμούς ρύπων.

Με το BZR Electric, η Volvo δείχνει πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμη και τις πιο απαιτητικές χρήσεις μεγάλων αποστάσεων, με έμφαση στην ευελιξία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.