Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους

Με φόρτιση 10-80% σε μόλις 7 λεπτά και επιδόσεις supercar, το αναβαθμισμένο Zeekr 001 φέρνει την επανάσταση στα ηλεκτρικά οχήματα.

Newsbomb

Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η κινέζικη Zeekr, μέλος του ομίλου Geely, ανεβάζει ξανά τον πήχη στην ηλεκτροκίνηση με το νέο 001.

Πρόκειται για ένα shooting brake που υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 1.140 kW και υπόσχεται επαναφόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 7 λεπτά. Χρόνος σχεδόν αντίστοιχος με τον ανεφοδιασμό στο πρατήριο ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το μυστικό κρύβεται στη νέα αρχιτεκτονική των 900 Volt και τη μπαταρία «Golden Brick» των 95 kWh. Η αυτονομία φτάνει τα 710 χιλιόμετρα (σύμφωνα με το πρότυπο CLTC), ενώ οι επιδόσεις εντυπωσιάζουν: 0-100 χλμ./ώρα σε 2,83 δευτερόλεπτα.

zeekr-oo1-2.jpg

Για όσους δίνουν προτεραιότητα στην αυτονομία, διατίθεται και έκδοση με μεγαλύτερη μπαταρία 103 kWh (τεχνολογία Qilin της CATL), η οποία εξασφαλίζει έως και 762 χιλιόμετρα με μια φόρτιση. Όσο για το χρόνο φόρτισης εδώ είναι 10 λεπτά για το 10-80%.

zeekr-oo1-3.jpg

Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια έχει τον πρώτο λόγο: πανοραμική οροφή με φωτισμό τύπου Starlight, οθόνη infotainment, HUD 39,3 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών και 8ίντση οθόνη για τους πίσω επιβάτες.

zeekr-oo1-4.jpg

Η Zeekr σχεδιάζει να ξεκινήσει τις παραδόσεις άμεσα, χωρίς ακόμη να έχει αποκαλύψει τις τιμές. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα ηλεκτρικό που ανεβάζει τον πήχη τεχνολογικά και πρακτικά κάνοντας την Tesla να μοιάζει «χτεσινή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με Κολοσσός - Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός - Πανιώνιος κλείνει το πρόγραμμα | Οι ώρες και το κανάλι

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ - «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

08:46ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Λευτέρης Πετρούνιας: «Παράσταση» για τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα - Δείτε βίντεο

08:43ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σήμερα στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως η χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δύσκολες ώρες για τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη - Πέθανε η μητέρα του

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους

08:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 7 εκατομμύρια πολίτες στέλνουν μήνυμα στον Τραμπ - «No Kings»

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οδικός χάρτης για τις πληρωμές στους αγρότες

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

08:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford Puma Gen-E: Ηλεκτρικό με πολύ ευνοϊκούς όρους

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

07:39ΥΓΕΙΑ

Νέα ανακάλυψη «χτυπά» τον καρκίνο του προστάτη: Πώς δύο ένζυμα γίνονται στόχοι θεραπείας

07:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ωδείο Αθηνών: Το αρχείο που φυλάει τη μνήμη της μουσικής Ελλάδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Ομιλείτε ελληνικά: Αυτά είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν πολλοί - Εσείς γνωρίζετε το σωστό;

08:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης σε Φιντάν για το SAFE: Καμία συζήτηση σε θέματα εθνικού συμφέροντος 

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα καταφύγια της Σουηδίας: Πώς προετοιμάζεται η Στοκχόλμη για το ενδεχόμενο πολέμου - Οι χώρες που μπορούν να σώσουν τον πληθυσμό τους

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η οικοδομή παίρνει ξανά μπρος – Εκατοντάδες άδειες ξεμπλοκάρουν - Το κόστος νεόδμητου διαμερίσματος

09:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας: Πόσο ωφελούνται οικογένειες και συνταξιούχοι - Παραδείγματα

07:49ΕΛΛΑΔΑ

«Γιατί οι Έλληνες βγαίνετε Κυριακή;» - Viral το βίντεο που ανέβασε Λιθουανή

08:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχές τις επόμενες ώρες - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «κόκκινο»

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Γιατί εγκαταλείπει τώρα τους τίτλους του - Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για την βασιλική οικογένεια

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Έφτασε η ώρα των απαντήσεων - Στον ανακριτή σήμερα οι 22χρονοι, τι θα ισχυριστούν

22:49LIFESTYLE

The Voice – Τα «γαλλικά» του Μαζωνάκη κατά του Μάστορα: «Πότε γύρισες ρε μαλ…;»

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή - ντιρεκτίβα Φιντάν για μη αναγνώριση της οικουμενικότητας του Πατριαρχείου - Τι επικαλέστηκε εσφαλμένα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Κλειστό το κέντρο -Πού απαγορεύονται η στάση και στάθμευση

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις: Τέσσερα ασφαλή συμπεράσματα και δύο σενάρια υψηλού ρίσκου

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε πίσω τους δείκτες του ρολογιού - Κερδίζουμε ή χάνουμε ύπνο;

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Η αιφνίδια στροφή του Τραμπ - «Πάγωσε» τους Tomahawk και εστίασε στη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ