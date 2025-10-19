Zeekr 001: Το νέο ηλεκτρικό που φορτίζει σε 7 λεπτά και αποδίδει 900+ ίππους

Του Γιάννη Σκουφή

Η κινέζικη Zeekr, μέλος του ομίλου Geely, ανεβάζει ξανά τον πήχη στην ηλεκτροκίνηση με το νέο 001.

Πρόκειται για ένα shooting brake που υποστηρίζει ισχύ φόρτισης έως 1.140 kW και υπόσχεται επαναφόρτιση από 10% έως 80% σε μόλις 7 λεπτά. Χρόνος σχεδόν αντίστοιχος με τον ανεφοδιασμό στο πρατήριο ενός αυτοκινήτου με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Το μυστικό κρύβεται στη νέα αρχιτεκτονική των 900 Volt και τη μπαταρία «Golden Brick» των 95 kWh. Η αυτονομία φτάνει τα 710 χιλιόμετρα (σύμφωνα με το πρότυπο CLTC), ενώ οι επιδόσεις εντυπωσιάζουν: 0-100 χλμ./ώρα σε 2,83 δευτερόλεπτα.

Για όσους δίνουν προτεραιότητα στην αυτονομία, διατίθεται και έκδοση με μεγαλύτερη μπαταρία 103 kWh (τεχνολογία Qilin της CATL), η οποία εξασφαλίζει έως και 762 χιλιόμετρα με μια φόρτιση. Όσο για το χρόνο φόρτισης εδώ είναι 10 λεπτά για το 10-80%.

Στο εσωτερικό, η πολυτέλεια έχει τον πρώτο λόγο: πανοραμική οροφή με φωτισμό τύπου Starlight, οθόνη infotainment, HUD 39,3 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων 13 ιντσών και 8ίντση οθόνη για τους πίσω επιβάτες.

Η Zeekr σχεδιάζει να ξεκινήσει τις παραδόσεις άμεσα, χωρίς ακόμη να έχει αποκαλύψει τις τιμές. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για ένα ηλεκτρικό που ανεβάζει τον πήχη τεχνολογικά και πρακτικά κάνοντας την Tesla να μοιάζει «χτεσινή».

Διαβάστε επίσης