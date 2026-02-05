Κατολίσθηση στην παλιά εθνική οδό Καλαμάτας–Σπάρτης - Με παράκαμψη διεξάγεται η κυκλοφορία

Νέα κατολίσθηση έχει προκαλέσει εκτεταμένες ρωγμές και επικίνδυνη καθίζηση στο οδόστρωμα της παλιάς εθνικής οδού Καλαμάτας - Σπάρτης στο 82ο χιλιόμετρο. Μετά από αυτοψία, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας διαπίστωσε σοβαρή επικινδυνότητα για τη διέλευση οχημάτων και εισηγήθηκε προς την Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας την καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο τμήμα της 82ης εθνικής οδού που περιλαμβάνει τη θέση Κούπιτσα – Ξυλεργοστάσιο.

Σύμφωνα με την εισήγηση:

Για οχήματα μικρότερα των 3 τόνων , με κατεύθυνση Καλαμάτα ή Σπάρτη και αντίστροφα, προτείνεται εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της δημοτικής οδού που διέρχεται από τους οικισμούς Λαδά, Αγία Τριάδα και Καρβέλι .

, με κατεύθυνση Καλαμάτα ή Σπάρτη και αντίστροφα, προτείνεται μέσω της δημοτικής οδού που διέρχεται από τους οικισμούς . Για οχήματα μεγαλύτερα των 3 τόνων, προτείνεται απαγόρευση κυκλοφορίας μέσω της 82ης εθνικής οδού.

Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση δεν επηρεάζει την πρόσβαση στις κοινότητες Αρτεμισίας, Πηγών και Αλαγονίας, όπου οι οδηγοί μπορούν να κινούνται κανονικά επί της εθνικής οδού, καθώς στα συγκεκριμένα σημεία δεν έχουν εμφανιστεί προβλήματα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων και καλούν τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τις οδηγίες της Τροχαίας.

Παράλληλα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαος Παπαευσταθίου, κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, έως και την 30ή Απριλίου 2026, οι Κοινότητες:

Νεοχωρίου – Στούπας

Αγίου Νικολάου

Καρδαμύλης

Καρυοβουνίου

Πλάτσης

Νομιτσή

Αγίου Νίκωνα

Τραχήλας

της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου του Δήμος Δυτικής Μάνης.

Η απόφαση ελήφθη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, που περιλαμβάνουν ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Αβίας παραμένει ήδη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων της 13ης Ιανουαρίου 2025.