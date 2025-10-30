Το Honda Prelude επιστρέφει μετά από 1/4 του αιώνα στην Ευρώπη
Η Honda επιστρέφει δυναμικά στην ευρωπαϊκή σκηνή των σπορ κουπέ με το ολοκαίνουριο Prelude e:HEV, ένα μοντέλο που συνδυάζει την προηγμένη υβριδική τεχνολογία της ιαπωνικής εταιρείας με την καινοτόμα λειτουργία Honda S+ Shift.
Ύστερα από 25 χρόνια απουσίας λοιπόν, η 6η γενιά του Prelude φέρνει πίσω το πνεύμα της οδηγικής απόλαυσης που καθιέρωσε το μοντέλο τη δεκαετία του ’80.
