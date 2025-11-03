Η Mercedes GLA 200 με όφελος τιμής
Η Mercedes-Benz κάνει τη GLA 200 πιο ελκυστική από ποτέ, προσφέροντας την έκδοση Progressive με ειδικό όφελος που διαμορφώνει την τιμής της στις 44.990 ευρώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα χρηματοδότησης Welcome, η απόκτησή της είναι εφικτή με μόλις 299 ευρώ το μήνα.
Η GLA 200 ενσαρκώνει τη φιλοσοφία της προσιτής πολυτέλειας, συνδυάζοντας δυναμική εμφάνιση, άνεση και τεχνολογική υπεροχή. Το εσωτερικό της χαρακτηρίζεται από τον πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων, το σύστημα πολυμέσων MBUX με φωνητικές εντολές «Hey Mercedes», καθώς και από την υψηλή ποιότητα υλικών που συναντά κανείς σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
