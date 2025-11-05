Η Lexus δεν θέλει να πουλά μόνο αυτοκίνητα, αλλά και σπίτια και γιοτ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Lexus φαίνεται πως ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή, όχι μόνο ως κατασκευάστρια αυτοκινήτων αλλά ως πάροχος πολυτελούς τρόπου ζωής. Κατά τη διάρκεια της φετινής έκθεσης στην Ιαπωνία, παρουσίασε ένα φιλόδοξο όραμα «πολυτέλειας χωρίς όρια», το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις για κατοικίες, γιοτ και ακόμα και... εναέριες μετακινήσεις.

Ξεκινώντας από τη θάλασσα, η Lexus αποκάλυψε ένα πρωτότυπο πολυτελές καταμαράν, το οποίο λειτουργεί χωρίς πλήρωμα και στοχεύει σε ένα απολύτως ιδιωτικό ταξίδι για τους επιβάτες.

Το σκάφος διαθέτει ιστίο με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ η σχεδίαση της πρύμνης και το εσωτερικό θυμίζουν υπερπολυτελές διαμέρισμα, καθώς υπάρχουν μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, μια σπειροειδής σκάλα και τραπεζαρία για οκτώ άτομα.

Στην στεριά, η Lexus παρουσίασε το «Lexus House», ένα αρχιτεκτονικό concept που συνδυάζει καθαρές γραμμές, φυσικά υλικά και εσωτερική διαμόρφωση με ψηλό ταβάνι και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο τελευταίος όροφος της κατοικίας προορίζεται για χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, τοποθετώντας τα Lexus ως έργα τέχνης δίπλα στα έπιπλα.

Τέλος, η μάρκα παρουσίασε και το «Lexus Hub», έναν πολυχώρο που συνδυάζει λιανικό εμπόριο, εστίαση, τέχνη, ψυχαγωγία και υπηρεσίες όπως φροντίδα παιδιών.

Το κτίριο έχει σχεδιαστεί με φουτουριστικό στυλ, με ξύλινες κατασκευές και διαφανή στέγη που επιτρέπει τη φυσική είσοδο φωτός, ενώ περιλαμβάνει ακόμα και ελικοδρόμιο για κάθετη απογείωση (VTOL).

Η Lexus φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει πέρα από τα αυτοκίνητα, φέρνοντας την premium εμπειρία σε κάθε πτυχή της ζωής: από το πού ζεις, μέχρι το πού ταξιδεύεις.