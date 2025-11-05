Η Lexus δεν θέλει να πουλά μόνο αυτοκίνητα, αλλά και σπίτια και γιοτ

Η ιαπωνική μάρκα διευρύνει το όραμά της για την πολυτέλεια, παρουσιάζοντας concepts για κατοικίες, καταμαράν και πολυχώρους, με στόχο ένα ολιστικό «lifestyle» σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Newsbomb

Η Lexus δεν θέλει να πουλά μόνο αυτοκίνητα, αλλά και σπίτια και γιοτ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Lexus φαίνεται πως ετοιμάζεται να περάσει σε μια νέα εποχή, όχι μόνο ως κατασκευάστρια αυτοκινήτων αλλά ως πάροχος πολυτελούς τρόπου ζωής. Κατά τη διάρκεια της φετινής έκθεσης στην Ιαπωνία, παρουσίασε ένα φιλόδοξο όραμα «πολυτέλειας χωρίς όρια», το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις για κατοικίες, γιοτ και ακόμα και... εναέριες μετακινήσεις.

Ξεκινώντας από τη θάλασσα, η Lexus αποκάλυψε ένα πρωτότυπο πολυτελές καταμαράν, το οποίο λειτουργεί χωρίς πλήρωμα και στοχεύει σε ένα απολύτως ιδιωτικό ταξίδι για τους επιβάτες.

Το σκάφος διαθέτει ιστίο με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πάνελ, ενώ η σχεδίαση της πρύμνης και το εσωτερικό θυμίζουν υπερπολυτελές διαμέρισμα, καθώς υπάρχουν μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, μια σπειροειδής σκάλα και τραπεζαρία για οκτώ άτομα.

Στην στεριά, η Lexus παρουσίασε το «Lexus House», ένα αρχιτεκτονικό concept που συνδυάζει καθαρές γραμμές, φυσικά υλικά και εσωτερική διαμόρφωση με ψηλό ταβάνι και μεγάλες γυάλινες επιφάνειες.

0111
0211
0311
0411
0511
0611
0711
0811
0911
1011
1111

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο τελευταίος όροφος της κατοικίας προορίζεται για χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, τοποθετώντας τα Lexus ως έργα τέχνης δίπλα στα έπιπλα.

Τέλος, η μάρκα παρουσίασε και το «Lexus Hub», έναν πολυχώρο που συνδυάζει λιανικό εμπόριο, εστίαση, τέχνη, ψυχαγωγία και υπηρεσίες όπως φροντίδα παιδιών.

Το κτίριο έχει σχεδιαστεί με φουτουριστικό στυλ, με ξύλινες κατασκευές και διαφανή στέγη που επιτρέπει τη φυσική είσοδο φωτός, ενώ περιλαμβάνει ακόμα και ελικοδρόμιο για κάθετη απογείωση (VTOL).

Η Lexus φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει πέρα από τα αυτοκίνητα, φέρνοντας την premium εμπειρία σε κάθε πτυχή της ζωής: από το πού ζεις, μέχρι το πού ταξιδεύεις.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

08:32ΕΛΛΑΔΑ

14 μήνες φυλάκιση σε φοιτητή που είχε γράψει σύνθημα για την Παλαιστίνη σε τοίχο του ΕΜΠ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Κακοκαιρία δύο κυμάτων τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: «Σημειωτόν» στον Κηφισό - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Tο δύσκολο έργο του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: Να κάνει τη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ οικονομικά προσιτή

08:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εσύ ξέρεις τι σημαίνουν οι έγχρωμες κουκίδες στη γραμμή κατάστασης του κινητού σου;

08:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Χτύπησαν με ρόπαλο την 75χρονη πριν τη ληστέψουν - Το πόρισμα του ιατροδικαστή δείχνει τον μαρτυρικό της θάνατο

07:56WHAT THE FACT

Η ιδέα που γεννήθηκε σε ένα φοιτητικό δωμάτιο και τον ανέβασε στην κορυφή του επιχειρηματικού κόσμου

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lexus δεν θέλει να πουλά μόνο αυτοκίνητα, αλλά και σπίτια και γιοτ

07:55ΠΑΙΔΕΙΑ

Ξεκίνησε η περίοδος εγγραφών στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο - Οι αιτήσεις και οι ημερομηνίες

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική νίκη Mαμντάνι: «Η Νέα Υόρκη θα είναι το φως σε μία περίοδο πολιτικού σκότους» - H αινιγματική ανάρτηση του Τραμπ

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το ομορφότερο ουράνιο τόξο που έχει φωτογραφηθεί ποτέ – Δείτε εικόνα

07:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταθέτει σήμερα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αυγενάκης

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Νοεμβρίου

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR: Για το «διπλό» στο Βελιγράδι κόντρα στον… εαυτό του

06:40LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Τα μεγαλειώδη σχέδια για το Voice, ο τελικός, το ριάλιτι που αναζητείται και η νέα σειρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική νίκη Mαμντάνι: «Η Νέα Υόρκη θα είναι το φως σε μία περίοδο πολιτικού σκότους» - H αινιγματική ανάρτηση του Τραμπ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Συγκλονίζει η μητέρα των τριών συλληφθέντων και η σύζυγος του 29χρονου - «Δεν σεβάστηκαν ούτε το 10 ημερών μωρό μου»

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Κακοκαιρία δύο κυμάτων τις επόμενες ημέρες - Σε ποιες περιοχές θα έχουμε βροχές

23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο αναβαθμισμένος πύραυλος Tayfun που εκτόξευσε η Τουρκία: Το βεληνεκές του φτάνει στην Αθήνα

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του - Τα βήματα

08:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Χτύπησαν με ρόπαλο την 75χρονη πριν τη ληστέψουν - Το πόρισμα του ιατροδικαστή δείχνει τον μαρτυρικό της θάνατο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και πότε θα σταματήσουν

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Ζόραν Μαμντάνι: Από αουτσάιντερ φαβορί για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης - Ποιος είναι ο «νεαρός Ομπάμα»

08:32ΕΛΛΑΔΑ

14 μήνες φυλάκιση σε φοιτητή που είχε γράψει σύνθημα για την Παλαιστίνη σε τοίχο του ΕΜΠ

12:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα έκαναν στην πρεμιέρα «Αρβύλα» και «Real View»

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

06:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μπουρνάζι: Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό μαγαζί

03:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 11 τραυματίες από τη συντριβή αεροσκάφους μεταφοράς φορτίου κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ – Συγκλονιστικές εικόνες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:56WHAT THE FACT

Η ιδέα που γεννήθηκε σε ένα φοιτητικό δωμάτιο και τον ανέβασε στην κορυφή του επιχειρηματικού κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ