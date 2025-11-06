Μία μοναδική Porsche Boxster με θέσεις για τρεις

Του Γιάννη Σκουφή

Όταν σκέφτεται κανείς μια Porsche, το τελευταίο που περιμένει είναι... ευρυχωρία. Και όμως, μία τροποποιημένη 718 Boxster S καταρρίπτει αυτή τη λογική, καθώς είναι σχεδιασμένη για να μεταφέρει έναν άνθρωπο στο πορτμπαγκάζ της που βρίσκεται μπροστά, στο πλαίσιο χρήσης της ως «φωτογραφικό» αυτοκίνητο για επαγγελματικά γυρίσματα.

Η σπέσιαλ, αυτή, Porsche αποτελεί μέρος ενός εκπαιδευτικού πρότζεκτ που υλοποιήθηκε από εννέα εκπαιδευόμενους της Porsche Leipzig το 2017, την οποία η εταιρεία αποκάλυψε μόλις τώρα. Αν και εξωτερικά παραμένει κοντά στο στάνταρ μοντέλο, οι επεμβάσεις είναι στοχευμένες για «κινηματογραφική» χρήση.

Αρχικά, αφαιρέθηκε η υφασμάτινη οροφή και αντικαταστάθηκε με προστατευτικό roll bar, το οποίο λειτουργεί και ως βάση για τοποθέτηση κάμερας. Επιπλέον, στο εμπρός και πίσω μέρος αλλά και στα πλαϊνά τοποθετήθηκαν βάσεις από χαλύβδινους σωλήνες που εξυπηρετούν επίσης την τοποθέτηση εξοπλισμού λήψης.

Το πιο ασυνήθιστο σημείο όμως είναι το πορτμπαγκάζ, το οποίο επενδύθηκε και εξοπλίστηκε με ζώνη ασφαλείας ώστε να μπορεί να φιλοξενεί τον χειριστή της κάμερας. Στο εσωτερικό έχει τοποθετηθεί και ειδική εξέδρα μεταξύ των καθισμάτων προκειμένου να διευκολύνονται οι λήψεις από μια πιο ψηλή γωνία.

Το σύνολο βάφτηκε μαύρο ματ για να αποφεύγονται ανεπιθύμητες αντανακλάσεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τέλος, τροποποιήθηκε η καλωδίωση του αυτοκίνητου ώστε να συνδέεται η κάμερα με laptop, ενώ τοποθετήθηκε και inverter για την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Παρότι το πρότζεκτ δεν είχε προβληθεί μέχρι σήμερα, το αυτοκίνητο χρησιμοποιείται από το 2017 στο Porsche Experience Center στη Λειψία για φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις μοντέλων της μάρκας.