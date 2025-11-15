Η Ford ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διάθεση της τεχνολογίας hands-free οδήγησης στην Ευρώπη, επεκτείνοντας το BlueCruise σε τέσσερα ακόμη δημοφιλή μοντέλα της γκάμας της. Από την άνοιξη του 2026, τα Puma, Puma Gen-E, Kuga και Ranger PHEV θα μπορούν να εξοπλιστούν με το σύστημα που ήδη χρησιμοποιείται σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα Ford και Lincoln ανά τον κόσμο, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 888 εκατομμύρια χιλιόμετρα «hands-free» εμπειρίας σε αυτοκινητόδρομους.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την υποβοηθούμενη οδήγηση, καθώς η Ford γίνεται η πρώτη εταιρεία που κάνει τόσο ευρέως διαθέσιμη μια τέτοια τεχνολογία στην Ευρώπη.

