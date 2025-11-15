Ένα τρελό θηρίο με κινητήρα αεροπλάνου και εμφάνιση Rolls-Royce

Του Γιάννη Σκουφή

Το «The Beast» είναι ένα από τα πιο ακραία αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν ποτέ και επιστρέφει στη δημοπρασία από τον οίκο Historics Auctioneers στις 29 Νοεμβρίου, στο χώρο της Mercedes-Benz World.

Πρόκειται για τη μοναδική κατασκευή του εκκεντρικού John Dodd που κινείται από έναν V12 Rolls-Royce Merlin με χωρητικότητα 27.000 κυβικών. Πρόκειται για τον ίδιο V12 που χρησιμοποιούσαν εμβληματικά πολεμικά αεροσκάφη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου όπως τα Supermarine Spitfire και Avro Lancaster.

Το περίεργο τετράτροχο είχε εμφανιστεί ξανά σε δημοπρασία πριν μερικά χρόνια μετά τον θάνατο του Dodd, με τιμή πώλησης 72.500 λίρες, ποσό που εκ των υστέρων φαντάζει χαμηλό για κάτι τόσο μοναδικό.

Αυτή τη φορά, η τιμή εκκίνησης κυμαίνεται μεταξύ 75.000 και 100.000 λιρών, δηλαδή περίπου 86.000 έως 115.000 ευρώ.

Ο νυν ιδιοκτήτης έχει ανανεώσει το εσωτερικό, ενώ έχει επιλέξει διχρωμία σε μεταλλικό γκρι για το αμάξωμα. Το αρχικό κίτρινο χρώμα διατηρείται από κάτω.

Επιπλέον, έχει αποκαταστήσει τη μάσκα Pantheon και το έμβλημα Spirit of Ecstasy, προκαλώντας ξανά αναμνήσεις από τη νομική διαμάχη με τη Rolls-Royce τη δεκαετία του ’80, όταν η εταιρεία ανάγκασε τον Dodd να αφαιρέσει κάθε στοιχείο που θύμιζε τις δικές της δημιουργίες.

Πενήντα και πλέον χρόνια μετά την κατασκευή της, το The Beast παραμένει ένα μηχανολογικό σύμβολο υπερβολής και εκκεντρικότητας. Τώρα απομένει να δούμε ποιος θα τολμήσει να το αποκτήσει.

