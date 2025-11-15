Το Polygon Concept δείχνει το μέλλον της Peugeot
Η πρώτη του εμφάνιση έγινε με έναν πρωτότυπο τρόπο, μέσα στο εικονικό «Polygon City» στο σύμπαν του Fortnite, πριν μεταφερθεί στον πραγματικό κόσμο για να δείξει τη νέα τεχνολογία της μάρκας.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Peugeot αποκάλυψε το Polygon Concept, ένα πρωτότυπο που δείχνει με σαφήνεια το μέλλον της μάρκας στη σχεδίαση, στην τεχνολογία και στην αίσθηση οδήγησης. Πρόκειται για ένα ηλεκτρικό concept car με μήκος κάτω από τα 4,0 μέτρα που συνδυάζει φουτουρισμό, βιωσιμότητα και διαδραστικότητα, δίνοντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να βιώσουν τη νέα οδηγική εμπειρία που θα χαρακτηρίζει τα Peugeot της επόμενης δεκαετίας.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ένα τρελό θηρίο με κινητήρα αεροπλάνου και εμφάνιση Rolls-Royce
08:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Polygon Concept δείχνει το μέλλον της Peugeot
07:30 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Ford ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διάθεση της τεχνολογίας hands-free
13:45 ∙ LIFESTYLE