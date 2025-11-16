Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Ποιο από τα 11 μοντέλα θα πάρει τον επίζηλο τίτλο;

Τα έξι από αυτά είναι αποκλειστικά ηλεκτρικά, δύο είναι υβριδικά, δύο προσφέρονται με βενζινοκινητήρες, υβριδικές αλλά και ηλεκτρικές εκδόσεις, ενώ το Dacia Bigster ξεχωρίζει για τη διαθεσιμότητα mild hybrid, full hybrid αλλά και έκδοσης διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG).

Η ανακοίνωση των έντεκα τελικών υποψηφίων για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» επιβεβαιώνει τη στροφή της αγοράς προς την ηλεκτροκίνηση, αλλά και τη διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών στην ελληνική αγορά. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, δύο μοντέλα ισοψήφησαν στην τελευταία θέση της κατάταξης, ανεβάζοντας τον αριθμό των φιναλίστ από δέκα σε έντεκα, όπως προβλέπει ο κανονισμός του θεσμού. Η επιλογή έγινε μέσα από μια λίστα 50 εντελώς νέων μοντέλων που λανσαρίστηκαν το τελευταίο δωδεκάμηνο και η τελική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

