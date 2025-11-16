Audi: Αποκάλυψη του design της για τη Φόρμουλα 1

Η Audi αποκάλυψε στο Brand Experience Center του Μονάχου το όραμά της για την παρουσία της στη Formula 1, 115 ημέρες πριν από το πρώτο της Grand Prix. Το Audi R26 Concept αποτελεί τον προάγγελο της εικόνας που θα φέρει η μάρκα στην πίστα, αποτυπώνοντας τη νέα σχεδιαστική της φιλοσοφία τόσο στον μηχανοκίνητο αθλητισμό όσο και στα μελλοντικά μοντέλα παραγωγής.

Ο CEO της Audi, Gernot Döllner, δήλωσε: «Η είσοδος στη Φόρμουλα 1 σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στην ανανέωση της εταιρείας. Δεν συμμετέχουμε απλώς για να είμαστε παρόντες, θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Γνωρίζουμε ότι η διαδρομή προς την κορυφή απαιτεί χρόνο, επιμονή και διαρκή αμφισβήτηση του status quo. Στόχος μας είναι μέχρι το 2030 να διεκδικούμε τίτλους».

