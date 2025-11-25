Γιατί μια Lancia Delta HF Integrale ξεπέρασε τις 200.000 ευρώ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Lancia Delta HF Integrale δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Για πολλούς, είναι το απόλυτο με καταβολές από το WRC, με έντονη οδηγική ταυτότητα και τετρακίνηση που έχει γράψει ιστορία στα ράλι. Σε πρόσφατη δημοπρασία στο Βέλγιο, όμως, μια συγκεκριμένη Delta κατάφερε να τραβήξει ακόμη περισσότερο την προσοχή και να πιάσει εντυπωσιακή τιμή.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Zoute Concours Auction, μια Delta HF Integrale 16V Evoluzione Martini Speciale πωλήθηκε έναντι 201.250 ευρώ. Η αρχική εκτιμώμενη τιμή κυμαινόταν μεταξύ 120.000 και 180.000 ευρώ, κάτι που δείχνει ότι η τελική προσφορά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο λόγος δεν είναι μόνο η κατάστασή της ή η σπανιότητα της έκδοσης, αλλά και η ξεχωριστή ιστορία της.

Πρόκειται για μία από τις εξαιρετικά σπάνιες Martini 5, μία έκδοση που δημιουργήθηκε το 1992 για να τιμήσει τον 5ο παγκόσμιο τίτλο της Delta στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ. Ωστόσο, αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το γεγονός ότι, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες λευκές Martini, αυτή είναι βαμμένη μαύρη. Και όχι τυχαία: η πρώτη της ιδιοκτήτρια ήταν η εταιρεία του Ιταλού ροκ-σταρ Vasco Rossi.

Η μοναδική της ιστορία επιβεβαιώνεται και από την πλακέτα στην κεντρική κονσόλα που γράφει «per Vasco Rossi», δηλώνοντας ξεκάθαρα πως πρόκειται για ειδική παραγγελία. Η Delta είχε ταξινομηθεί τον Μάιο του 1992 και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια ενός συλλέκτη, ο οποίος ανέθεσε την αναπαλαίωση της στην Modena Motorsport με το κοντέρ να είναι στα 68.535 χλμ.

Η συγκεκριμένη έκδοση εξελίχθηκε ως μοντέλο ομολογκασιόν για την κατηγορία Group A, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που τα μεταγενέστερα Evoluzione -ειδικά σε περιορισμένες ή σπάνιες εκδόσεις- φτάνουν συχνά εξαψήφια ποσά σε δημοπρασίες. Τώρα, όταν στη συνταγή προστίθεται μια ειδική παραγγελία και ένα όνομα όπως αυτό του Vasco Rossi, τότε η αξία ανεβαίνει και ίσως να μην έχει ακόμα «πιάσει ταβάνι».