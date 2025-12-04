Κράνος με τεχνολογία HUD για να μην σου ξεφεύγει τίποτα

Του Γιάννη Σκουφή

Η Shoei συνεργάστηκε με τη γαλλική EyeLights για να εξελίξει το πρώτο κράνος με ενσωματωμένη τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR). Το GT-Air 3 Smart, όπως ονομάζεται, προβάλλει στο οπτικό πεδίο του αναβάτη πληροφορίες όπως η ταχύτητα, η πλοήγηση, εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις για ραντάρ της αστυνομίας.

Η προβολή των δεδομένων γίνεται μέσω ενός nano OLED προβολέα, που προβάλλει τις πληροφορίες σαν να βρίσκονται σε απόσταση περίπου 3 μέτρων μπροστά από τον αναβάτη. Σύμφωνα με την EyeLights, η οθόνη παραμένει ευανάγνωστη ακόμη και με έντονο ηλιακό φως, ένα διαχρονικό ζήτημα στις τεχνολογίες HUD.

Η ενσωματωμένη τεχνολογία υπόσχεται ταχύτερους χρόνους αντίδρασης -έως και 32% σύμφωνα με την εταιρεία- και καλύτερη ενημέρωση χωρίς να χρειάζεται ο αναβάτης να κοιτάζει κάτω ή να αποσπάται από το δρόμο. Το κράνος ενσωματώνει επίσης πλήρες σύστημα επικοινωνίας με μικρόφωνο, ακουστικά και λειτουργία διασύνδεσης με άλλα κράνη μέσω διαδραστικής ενδοεπικοινωνίας, χωρίς εξωτερικά εξαρτήματα.

Όλες οι λειτουργίες είναι προσβάσιμες και με φωνητικές εντολές, ενώ η ενσωματωμένη μπαταρία προσφέρει αυτονομία έως 10 ώρες. Η τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων -από την καλωδίωση μέχρι την τροφοδοσία- έχει γίνει εσωτερικά, για να διατηρείται ο αεροδυναμικός σχεδιασμός και η ασφάλεια του κράνους.

Οι παραδόσεις του GT-Air 3 Smart ξεκινούν τον Ιούνιο του 2026, με την τιμή να διαμορφώνεται στα περίπου 1.100 ευρώ. Αν και κοστίζει σχεδόν τα διπλά από την απλή έκδοση του GT-Air 3, η τεχνολογία που ενσωματώνει δείχνει να προσφέρει έναν επιπλέον βαθμό ασφάλειας και άνεσης για όσους περνούν πολλές ώρες πάνω στη σέλα.