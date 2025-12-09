Ford: Διεύρυνση και αναβάθμιση της γκάμας του Ranger
Η Ford Pro εισάγει στο δημοφιλές Ranger σημαντικές αναβαθμίσεις με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής του θέσης στην κατηγορία όσον αφορά τη σχεδίαση, τις δυνατότητες, την τεχνολογία και την ασφάλεια που προσφέρει.
Η γκάμα του εξηλεκτρισμένου Ranger PHEV επεκτείνεται λοιπόν περιλαμβάνοντας τώρα την έκδοση Platinum, προσφέροντας περισσότερες επιλογές στους πελάτες που θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ικανότητες του plug-in hybrid οχήματος χωρίς συμβιβασμούς.
