Οι Κινέζοι διπλασιάζουν τις πωλήσεις στην Ευρώπη
Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες πατούν πλέον γερά στο ευρωπαϊκό έδαφος, με τις πωλήσεις τους να υπερδιπλασιάζονται τον Νοέμβριο και να αλλάζουν τις ισορροπίες στην αγορά.
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Dataforce, οι συνολικές ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 108%, φτάνοντας τις 78.358 μονάδες, σε μια αγορά που συνολικά μεγάλωσε μόλις κατά 2,2%.
