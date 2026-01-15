Το νέο κορυφαίο Skoda θα λέγεται Peaq
Η Skoda αποκάλυψε την ονομασία του νέου αμιγώς ηλεκτρικού 7θέσιου μοντέλου που θα είναι το κορυφαίο της γκάμας της και αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα το φετινό καλοκαίρι.
Το όνομα του θα είναι Peaq και θα αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του πρωτότυπου Vision 7S που παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2022 και σηματοδότησε την εισαγωγή της νέας σχεδιαστικής φιλοσοφίας Modern Solid.
