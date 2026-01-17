Αυτόνομα βαν κατακλύζουν τις πόλεις της Κίνας και προκαλούν πανικό

Του Γιάννη Σκουφή

Τα αυτόνομα βαν παράδοσης έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινότητα των κινεζικών πόλεων, αποτελώντας έναν από τους πιο ώριμους και ανεπτυγμένους τομείς εφαρμογής της αυτόνομης οδήγησης παγκοσμίως. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των κοινωνικών δικτύων δείχνουν οχήματα να συνεχίζουν την πορεία τους αδιάκοπα, παρά τις λακκούβες, τα εμπόδια ή ακόμη και τους απρόσεκτους πεζούς.

In China, driverless delivery vans have become a total meme, they plow through crumbling roads, fresh concrete, motorcycles, anything.



Nothing stops them. pic.twitter.com/0t8W6lCKIk — Klara (@klara_sjo) January 11, 2026

Σύμφωνα με επίσημα έως τα τέλη του 2024 κυκλοφορούσαν ήδη πάνω από 6.000 αυτόνομα φορτηγάκια παράδοσης σε περισσότερες από 100 αστικές περιοχές της Κίνας.

Το 2025 προστέθηκαν στην αγορά άλλα 15.000, ενισχύοντας τον στόλο εταιρειών ταχυμεταφορών όπως οι ZTO Express και J&T Express, οι οποίες διαχειρίζονται πλέον χιλιάδες μονάδες σε σταθερές διαδρομές μεταξύ κέντρων διανομής και σημείων παραλαβής.

Τα περισσότερα οχήματα λειτουργούν με αυτόνομη οδήγηση επιπέδου 4, χωρίς θέση οδηγού, και είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα όπως κάμερες υψηλής ανάλυσης, αισθητήρες LiDAR και υπολογιστικές πλατφόρμες με επεξεργαστική ισχύ άνω των 250 TOPS. Η δυνατότητα αντίληψης περιβάλλοντος σε ακτίνα έως 120 μέτρων επιτρέπει την ασφαλή πλοήγηση ακόμα και σε πολύπλοκες αστικές συνθήκες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα περισσότερα συστήματα λειτουργούν χωρίς εξάρτηση από χάρτες, λαμβάνοντας αποφάσεις βάσει πραγματικών δεδομένων, γεγονός που διευκολύνει την ταχεία ανάπτυξη σε νέες περιοχές. Ωστόσο, η απουσία ανθρώπινης κρίσης συχνά οδηγεί σε ασυνήθιστες αντιδράσεις σε απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.