Η Dacia θα έχει το δικό της ηλεκτρικό «Twingo»
Η Dacia ετοιμάζει το επόμενο, ιδιαίτερα σημαντικό βήμα της στην ηλεκτροκίνηση, με ένα νέο μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης που φιλοδοξεί να επαναφέρει την έννοια του «προσιτού EV» στην ευρωπαϊκή αγορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρουμανική μάρκα σχεδιάζει ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με τιμή εκκίνησης γύρω στις 18.000 ευρώ, το οποίο θα τοποθετείται πάνω από το Spring και θα απευθύνεται σε αγοραστές που αναζητούν κάτι πιο ολοκληρωμένο, χωρίς όμως να ξεφεύγουν σε κόστος.
