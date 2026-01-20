Σεισμός τώρα 4 Ρίχτερ στη Λακωνία

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 22,6 χιλιόμετρα , ενώ το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 117 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, στη Λακωνία .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας