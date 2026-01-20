Σεισμός τώρα 4 Ρίχτερ στη Λακωνία
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 22,6 χιλιόμετρα
Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου, στη Λακωνία.
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 22,6 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 117 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.
