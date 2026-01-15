Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 49,2 χιλιόμετρα

Newsbomb

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση εντοπίστηκε στα 37 χιλιόμετρα νότια της Λίνδου και το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 49,2 χιλιόμετρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΕΛΛΑΔΑ

«Νικητής» ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο μετά τη μεταμόσχευση ήπατος: Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο στην Ιταλία - Βίντεο

09:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μπάγερν - Παναθηναϊκός και τη μάχη της Ελλάδας στο πόλο

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Το «Αβέρωφ» πλέει στον φαληρικό όρμο για να προϋπαντήσει τη φρεγάτα «Κίμων»

09:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχώρησε ο Έλον Μασκ: Το ΑΙ εργαλείο Grok δεν θα μπορεί πλέον να «γδύνει» ανθρώπους

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Τριπλή καραμπόλα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερησεις προς Πειραιά

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο κορυφαίο Skoda θα λέγεται Peaq

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο ψάρι ξεβράστηκε στην παραλία της Αμμουδάρας – Φωτογραφίες

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιού Τζέρσεϊ: 35χρονη μητέρα στραγγάλισε τα δύο παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών - Τα βρήκε νεκρά ο πατέρας τους

09:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Chevron: «Οι συμβάσεις εγκρίθηκαν και προχωράμε σε ψήφιση στη Βουλή»

09:22LIFESTYLE

Survivor - Gio Kay: «Άνοιξα τα μάτια μου και γινόταν της π@@@@@@ς, έτρεχαν όλοι, χαμός»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας» από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

09:08LIFESTYLE

Γιάννης Σαρακατσάνης για Αλεξάνδρα Ούστα: «Μου προσφέρει μια ασφάλεια που και να με κεράτωνε δε θα με πείραζε»

09:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Ίραν: Άνοιξε ξανά ο εναέριος χώρος μετά τον συναγερμό για ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πήραν το θρίλερ οι Μπουλς, νέα νίκη για Νάγκετς - Τα highlights

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέο επεισόδιο βίας στη Μινεάπολη: Πράκτορας της ICE πυροβόλησε άνδρα από την Βενεζουέλα στο πόδι, αφού δέχτηκε επίθεση

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχές στο Ιράν: Αιφνιδιαστική πτήση του ισραηλινού πρωθυπουργικού αεροσκάφους στην Κρήτη

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο Reuters: «O Ζελένσκι καθυστερεί την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, όχι ο Πούτιν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

07:42LIFESTYLE

Survivor: «Άμα σε αρχίσω πλια, σκλια, κτάβια δεν θα καταλάβεις Χριστό» - Η απάντηση στον Gio Kay

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Το σπαρακτικό μήνυμα των γονέων της Λόρας: «Αγάπη μου, μίλησέ μας, σε περιμένουμε»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Η ελληνική Belharra «Κίμων» πιάνει λιμάνι: Η πιο σύγχρονη φρεγάτα του κόσμου - Το απόλυτο gamechanger

08:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Με παγίδευσαν, φοβάμαι να απαντήσω» - Τι είπε ο 22χρονος στην 7,5ωρη απολογία του

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Το «Αβέρωφ» πλέει στον φαληρικό όρμο για να προϋπαντήσει τη φρεγάτα «Κίμων»

06:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παλαιό Φάληρο: Γνωστός επιχειρηματίας ο άνδρας που συνελήφθη με 2 όπλα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιο ψάρι ξεβράστηκε στην παραλία της Αμμουδάρας – Φωτογραφίες

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται πολική αέρια μάζα - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανατροπή με τους σκληρούς των μπλόκων - Πότε θα δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Τι όρους θέτει ο πρωθυπουργός

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Προκλητικό βίντεο «ακτιβιστή» της «Μεγάλης Αλβανίας» από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Νιού Τζέρσεϊ: 35χρονη μητέρα στραγγάλισε τα δύο παιδιά της, ηλικίας 5 και 7 ετών - Τα βρήκε νεκρά ο πατέρας τους

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Τριπλή καραμπόλα στον Κηφισό - Μεγάλες καθυστερησεις προς Πειραιά

17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έντονη κακοκαιρία και πυκνές χιονοπτώσεις την επόμενη εβδομάδα με επίκεντρο Βαλκάνια και Ελλάδα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Σητεία: Κακουργηματική δίωξη στον 16χρονο οδηγό για το θανατηφόρο τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ