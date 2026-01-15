Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου, στη Ρόδο.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση εντοπίστηκε στα 37 χιλιόμετρα νότια της Λίνδου και το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 49,2 χιλιόμετρα.

