Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 49,2 χιλιόμετρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου, στη Ρόδο.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση εντοπίστηκε στα 37 χιλιόμετρα νότια της Λίνδου και το εστιακό της βάθος υπολογίζεται στα 49,2 χιλιόμετρα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το νέο κορυφαίο Skoda θα λέγεται Peaq
09:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ρόδο
06:24 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Παλαιό Φάληρο: Γνωστός επιχειρηματίας ο άνδρας που συνελήφθη με 2 όπλα
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ