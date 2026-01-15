Χανιά: Φωτιά σε αυτοκίνητο στη λεωφόρο Σούδας
Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο το βράδυ της Τετάρτης (14/01) στα Χανιά, στη λεωφόρο Σούδας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με πέντε πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν δεν κινδύνεψε κανείς, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
