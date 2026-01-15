Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στα Χανιά

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου στα Χανιά.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 8:06, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 5 Χλμ. βορειοδυτικά των Φαλασάρνων.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, που έγινε αισθητός χωρίς να προκαλέσει ανησυχία, υπολογίζεται στα 8 χλμ.