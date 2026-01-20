Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Είναι υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου»

Ο Νίκος Καραχάλιος έψεξε για μία ακόμα φορά τη Μαρία Καρυστιανού, αυτή τη φορά με αφορμή τις τοποθετήσεις της για τις αμβλώσεις. Ο πολιτικό επιστήμονας μιλώντας στον ΣΚΑΪ χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτηρισμούς για την κυρία Καρυστιανού, τονίζοντας ότι «η Καρυστιανού είναι υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου».

Ο κ. Καραχάλιος χαρακτήρισε την τοποθέτησή της, ως επιστροφή στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις». «Η Μαρία Καρυστιανού είναι μια υπερδεξιά μεσαιωνικού τύπου γυναίκα που μεγάλωσε με συντηρητικό περιβάλλον και περιβάλλεται από πρόσωπα που είναι ακραία» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραχάλιος στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης.

«Η Καρυστιανού ταυτίζεται με τα πιο ακραία κομμάτια»

Σημείωσε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «στενός της συνεργάτης άνοιξε το θέμα επαναποινικοποίησης της μοιχείας. Η κυρία Καρυστιανού ταυτίζεται με τα πιο ακραία κομμάτια. Όσα είπε για τις αμβλώσεις είναι αναχρονισμός, διχάζει για άλλη μια φορά. Πρώτα δίχασε την οικογένειά της, μετά το σύλλογο για τα Τέμπη και τους συγγενείς. Ενώ υπάρχουν ζητήματα για να κάνει αντιπολίτευση, βάζει θέματα που δεν απασχολούν την κυβέρνηση και την κοινωνία. Είτε δεν αντιλαμβάνεται τι λέει είτε το κάνει για να αποπροσανατολίσει την κοινωνία» πρόσθεσε ο κ. Καραχάλιος.

«Υπερδεξιό μόρφωμα το κόμμα Καραχάλιου»

Ο κ. Καραχάλιος κλιμάκωσε την επίθεσή του στην Μαρία Καρυστιανού κάνοντας λόγο για «ένα υπερδεξιό μόρφωμα με βαθιές ρίζες που ελέγχονται ακόμα και από τη δικαιοσύνη. Η κυρία Γρατσία φραξιονίζει με πρώην βουλευτές της Νίκης, πρέπει να μας απαντήσουν τι ισχύει και τι όχι. Η κυρία Καρυστιανού καταγγέλλει όλα τα άλλα κόμματα ενώ ο ρόλος της ως αντιπολίτευση είναι να χτυπάει τον πρωθυπουργό».

«Τη βοήθησα ως πρόεδρο του συλλόγου, στην πολιτικό έβαλα κόκκινη γραμμή»

Κλείνοντας, ο γνωστός επικοινωνιολόγος αναφέρθηκε στις επαφές που είχε μαζί της τους τελευταίους μήνες. και υποστήριξε ότι «όταν μου ζήτησε να βοηθήσω, το έκανε ως πρόεδρος του συλλόγου των Τεμπών. Όταν αντιλήφθηκα ότι ζητούσε τη βοήθειά μου ως πολιτικός της το έβαλα ως κόκκινη γραμμή και γι’ αυτό χωρίσαμε».

Κατά τον ίδιο η κυρία Καρυστιανού άλλαξε συμπεριφορά «γιατί μπήκε πάνω από όλα η προσωπική της φιλοδοξία».

«Όταν δεν μπορείς να κουμαντάρεις ένα σύλλογο με ένα μικρό ταμείο σε σχέση με τα 200 δισ. του ΑΕΠ της κυβέρνησης, πώς θα το κάνεις; Η κυριά Καρυστιανού από την πρώτη στιγμή που ελέγχθηκε έπρεπε να είναι καθαρή γιατί αυτά τα λεφτά είναι ιερά» κατέληξε ο Νίκος Καραχάλιος.

