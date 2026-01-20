Χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό στους -43°C: Πώς ζει ένα ζευγάρι στη Φινλανδία
Σε ένα από τα πιο κρύα μέρη της Φινλανδίας, ένα ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει εκτός δικτύων, με φωτιά, ηλιακή ενέργεια και απόλυτη ηρεμία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε μια από τις πιο ψυχρές γωνιές της Φινλανδίας, όπου ο υδράργυρος τον Ιανουάριο κατρακυλά έως και στους -43 βαθμούς Κελσίου και το φως της ημέρας διαρκεί ελάχιστες ώρες, ένα ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει... εκτός δικτύων. Ο Τέρο και η Τία Αϊκιονιέμι κατοικούν μόνιμα σε ένα μικρό σπίτι στο Πελκοσενιέμι, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό - και χωρίς να πληρώνουν σχετικούς λογαριασμούς εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Νεκρή γυναίκα που έπεσε από μπαλκόνι
11:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τι συμβαίνει όταν σε μία θεατρική παράσταση πηγαίνουν «Όλα...λάθος»;
10:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα συνάντηση Τσιάρα με εκπροσώπους αγροτών στις 11:00
09:21 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ