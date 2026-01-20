Χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό στους -43°C: Πώς ζει ένα ζευγάρι στη Φινλανδία

Σε μια από τις πιο ψυχρές γωνιές της Φινλανδίας, όπου ο υδράργυρος τον Ιανουάριο κατρακυλά έως και στους -43 βαθμούς Κελσίου και το φως της ημέρας διαρκεί ελάχιστες ώρες, ένα ζευγάρι έχει επιλέξει να ζει... εκτός δικτύων. Ο Τέρο και η Τία Αϊκιονιέμι κατοικούν μόνιμα σε ένα μικρό σπίτι στο Πελκοσενιέμι, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό - και χωρίς να πληρώνουν σχετικούς λογαριασμούς εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.

