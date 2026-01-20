Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: «Τελικός» επιβίωσης στο Champions League - Η ώρα και το κανάλι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λεβερκούζεν για την 7η αγωνιστική του Champions League.

Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν: «Τελικός» επιβίωσης στο Champions League - Η ώρα και το κανάλι
Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τρίτης (20/1, 22:00, Cosmote Sport 2 και MEGA) τον κρισιμότερο έως τώρα αγώνα του στο φετινό Champions League, αντιμετωπίζοντας την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στη League Phase και χρειάζεται μόνο νίκη για να ελπίζει σε συνέχεια στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Πειραιά έχει πέντε βαθμούς στα έξι έως τώρα παιχνίδια της (τρεις ήττες, δύο ισοπαλίες, μία νίκη), επίδοση που τον τοποθετεί στην 29η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ωστόσο, το συγκρότημα του Μεντιλίμπαρ βρίσκεται μόνο δύο βαθμούς πίσω από την 24η Κοπεγχάγη.

Εν τω μεταξύ, η Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν έχει φτάσει φέτος στο επίπεδο των προηγούμενων σεζόν κι οδεύει στην αποψινή κρίσιμη αναμέτρηση μετρώντας συνεχείς ήττες στην Bundesliga υπό την καθοδήγηση του Κάσπερ Χιούλμαντ.

Το Σάββατο, κι ενώ προερχόταν από μια συντριπτική εντός έδρας ήττα (4-1) από τη Στουτγάρδη, έχασε 1-0 εκτός έδρας από τη Χόφενχαϊμ γνωρίζοντας την τρίτη αποτυχία σε πέντε αγώνες στην κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας.

Ωστόσο, οι παίκτες του Χιούλμαντ έχουν αποδειχθεί... ανθεκτικοί μέχρι στιγμής στο Champions League, όπου έχουν ηττηθεί μόνο μία φορά, κι ως εκ τούτου εξακολουθούν να έχουν μερικές πιθανότητες να μπουν στην πρώτη οκτάδα.

Η Λεβερκούζεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 20ή θέση με εννέα βαθμούς, τρεις πάνω από την 25η Μπενφίκα και τρεις πίσω από την όγδοη Ατλέτικο Μαδρίτης, ούσα αήττητη στα εκτός έδρας παιχνίδια της στο Champions League, για να μην αναφέρουμε την εντυπωσιακή νίκη με 2-0 επί της Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ» την 6η αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς ο Πιρόλα θα είναι στην αποστολή. Ο Γιάρεμτσουκ ταλαιπωρείται λίγο τις τελευταίες ημέρες από ενοχλήσεις, ενώ ο Ελ Κααμπί δεν θα ξεκινήσει, καθώς προέρχεται από ταξίδι, αλλά θα είναι στον πάγκο.

Αντίθετα, η Λεβερκούζεν θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες, συμπεριλαμβανομένου του βασικού τερματοφύλακα Μαρκ Φλέκεν λόγω τραυματισμού στο γόνατο, και των κεντρικών αμυντικών Άξελ Ταπέ-Κόμπρισα και Έντμοντ Ταψόμπα, που αντιμετωπίζουν μυϊκά προβλήματα.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε από την UEFA o Ιταλός Μαουρίτσιο Μαριάνι.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Μπαντέ, Άρτουρ, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Τίλμαν, Πόκου, Σικ

