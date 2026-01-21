Honda Base Station: Ένα τροχόσπιτο που μπορείς να παρκάρεις στο γκαράζ σου

Του Γιάννη Σκουφή

Η Honda παρουσιάζει μια διαφορετική πρόταση για όσους αγαπούν την εξόρμηση στη φύση με στιλ και άνεση. Ο λόγος για το νέο Base Station Prototype, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στις ΗΠΑ και είναι ένα ελαφρύ τροχόσπιτο που σχεδιάστηκε για να χωρά άνετα σε κανονικά γκαράζ και να ρυμουλκείται ακόμα και από μεσαίου μεγέθους ή ηλεκτρικά SUV, όπως το Honda CR-V.

Με μινιμάλ αισθητική και φουτουριστική εμφάνιση, το σχήμα του παραπέμπει περισσότερο σε concept, παρά σε τροχόσπιτο. Ωστόσο, η πρακτικότητα που προσφέρει είναι πλήρως λειτουργική.

Διαθέτει αποσπώμενα παράθυρα, pop-up οροφή με εσωτερικό ύψος 2,13 μέτρων, φουτόν κρεβάτι και προαιρετική κουκέτα για παιδιά. Επιπλέον, έχει από ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά με μπαταρίες λιθίου, μέχρι εξωτερικό ντους και κουζινάκι με νεροχύτη και επαγωγικές εστίες.

Αν και λόγω των κόμπακτ διαστάσεων δεν περιλαμβάνει εσωτερική τουαλέτα ή κουζίνα, όπως τα πιο συμβατικά τροχόσπιτα, προσφέρει έξυπνες λύσεις για κάμπινγκ στην ύπαιθρο, με έμφαση στη μινιμαλιστική πολυτέλεια.

Το Base Station θα διατεθεί σε τιμή «ανταγωνιστική» σύμφωνα με τη Honda, τοποθετώντας το μεταξύ των κόμπακτ κάμπερ και των μεγαλύτερων τροχόσπιτων. Αν έφτανε στην Ευρώπη, θα μπορούσε να καλύψει ένα premium κοινό που αναζητά ανεξαρτησία με lifestyle υπογραφή, ιδανικό για όσους επιλέγουν eco-friendly εξορμήσεις με άνεση και στιλ.