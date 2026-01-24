Επιδότηση και για plug-in υβριδικά στη Γερμανία

Η γερμανική κυβέρνηση διευρύνει το πλαίσιο επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, εντάσσοντας πλέον και τα οχήματα με range extender καθώς και τα plug-in υβριδικά (PHEV). Το μέτρο στοχεύει κυρίως στη στήριξη νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλά και στην τόνωση της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η κρατική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 1.500 έως 6.000 ευρώ ανά όχημα, σε μια προσπάθεια να αναζωογονηθούν οι υποτονικές πωλήσεις σε έναν κομβικό για τη γερμανική οικονομία κλάδο. Τα αυτοκίνητα με range extender διαθέτουν μικρό κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας, χωρίς να κινεί άμεσα τους τροχούς.

