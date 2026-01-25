Πήρε την κατηφόρα το Tesla Cybertruck

Γράφει ο Γιάννης Σκουφής

Η πορεία του Tesla Cybertruck το 2025 ήταν κάθε άλλο παρά εντυπωσιακή. Σύμφωνα με στοιχεία της Cox Automotive, η Tesla πούλησε περίπου 20.200 μονάδες του Cybertruck στις ΗΠΑ, σχεδόν 19.000 λιγότερες σε σχέση με τις 39.000 του 2024.

Η αρχική του επιτυχία, με την τολμηρή σχεδίαση και τις τεχνολογίες αιχμής όπως το steer-by-wire σύστημα, φαίνεται πως δεν είχε διάρκεια. Μάλιστα πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων οποιουδήποτε ηλεκτρικού μοντέλου στην αμερικανική αγορά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Tesla έχει δυνατότητα παραγωγής έως 125.000 μονάδων ετησίως στο εργοστάσιο του Τέξας, ενώ ο Elon Musk είχε θέσει στόχο τις 250.000. Η πραγματικότητα δείχνει πως η ζήτηση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες.

Η συνολική αγορά των EVs στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 2% το 2025, ενώ πολλά μοντέλα κατέγραψαν πτώση, όπως το Kia EV6 (-40%) και το Cadillac Lyriq. Αντίθετα, το Chevrolet Equinox EV και το Honda Prologue αύξησαν σημαντικά τη δημοτικότητά τους.

Η Tesla πάντως διατήρησε την κυριαρχία της με 590.000 πωλήσεις και μερίδιο 46% στην αγορά EVs των ΗΠΑ. Το Cybertruck, ωστόσο, αποδείχθηκε ευάλωτο στις μεταβαλλόμενες πολιτικές, την ακρίβεια και τις απαιτήσεις των καταναλωτών που στρέφονται πλέον σε πιο προσιτά και πρακτικά ηλεκτρικά μοντέλα.