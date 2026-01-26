SC01: Το κινεζικό ηλεκτρικό κουπέ που θα ταράξει τα νερά στην Ευρώπη

Ένα νέο, ελαφρύ και «καθαρόαιμο» ηλεκτρικό σπορ μοντέλο από την Κίνα ετοιμάζεται να κατακτήσει την Ευρώπη, με επιδόσεις supercar και στιλ εμπνευσμένο από τη Lancia Stratos.

Του Γιάννη Σκουφή

Η JMEV, σε συνεργασία με τη Xiaomi και τη startup εταιρία TGAT, φέρνει στην Ευρώπη το SC01, ένα ιδιαίτερο ηλεκτρικό διθέσιο κουπέ με χαμηλό βάρος, τετρακίνηση και σχεδίαση που παραπέμπει ξεκάθαρα στη θρυλική Lancia Stratos.

Με 435 ίππους από δύο ηλεκτροκινητήρες -έναν σε κάθε άξονα- και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,9 δεύτερα, το SC01 θέλει να αποδείξει ότι τα ηλεκτρικά σπορ μοντέλα μπορούν να προσφέρουν και οδηγική απόλαυση.

Το αμάξωμα βασίζεται σε πλαίσιο τύπου spaceframe με «αγωνιστική» ανάρτηση, ενώ το συνολικό βάρος περιορίζεται μόλις στα 1.365 κιλά, τιμή εξαιρετικά χαμηλή για EV και κατά 40 κιλά πιο ελαφρύ από μια Porsche Cayman GTS.

Η αυτονομία ανακοινώνεται στα 500 χιλιόμετρα με μπαταρία 60 kWh, αν και πρόκειται για μετρήσεις με βάση το κινεζικό πρότυπο CLTC.

Το εσωτερικό ξεχωρίζει για την οδηγοκεντρική του φιλοσοφία, με φυσικούς διακόπτες, απλό ψηφιακό πίνακα οργάνων και κλασικό χειρόφρενο, αποφεύγοντας την υπερβολική τεχνολογία που συχνά συναντάται σε μοντέλα από την Κίνα.

Η παραγωγή των ευρωπαϊκών SC01 θα γίνεται στην Ιταλία, σε μόλις 1.000 μονάδες και με τιμή κοντά στις 61.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται σύντομα, με στόχο το μοντέλο να προηγηθεί χρονικά από τις ηλεκτρικές προτάσεις των Porsche, Lotus και Caterham.