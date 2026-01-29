Cybertruck: Το όνειρο από ατσάλι που λύγισε

Το 2024 σκαρφάλωσε στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας του, μόνο και μόνο για να γνωρίσει, το 2025, την πιο θεαματική πτώση από κάθε άλλο ηλεκτρικό μοντέλο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας