Ford: Το Raptor T1+ «ζωγραφίζει» στους αμμόλοφους του Dakar Rally και ανεβαίνει στο βάθρο
Υπάρχουν στιγμές στο Dakar όπου η ακατέργαστη ισχύς ξεφεύγει από τα στενά όρια του ανταγωνισμού και μετατρέπεται σε εικόνα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στον 48ο Dakar Rally, οι αμμόλοφοι της Σαουδικής Αραβίας λειτούργησαν όχι μόνο ως το πιο σκληρό τεστ αντοχής για ανθρώπους και μηχανές, αλλά και ως ένας απρόσμενος καμβάς, πάνω στον οποίο το Ford Raptor T1+ άφησε το δικό του αποτύπωμα.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:22 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: MasterChef και Survivor απέναντι στον Ολυμπιακό
21:32 ∙ LIFESTYLE