Το Bertone Runabout των ‘60s επιστρέφει σύγχρονο και δυνατό
Η Bertone επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με το νέο Runabout, ένα περιορισμένης παραγωγής δίθυρο σπορ αυτοκίνητο που αντλεί ευθέως έμπνευση από το θρυλικό Autobianchi A112 Runabout του 1969.
Η σύγχρονη εκδοχή δεν επιχειρεί να εκσυγχρονίσει το παρελθόν με συμβιβασμούς, αλλά να το αναβιώσει σχεδόν αυτούσιο, διατηρώντας τη σφηνοειδή αισθητική της εποχής και τα χαρακτηριστικά αναδιπλούμενα φώτα που προσδιόρισαν το wedge design που κυριαρχούσε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και των αρχών της δεκαετίας του ’70.
