Το νέο Renault Clio είναι πιο ώριμο και ολοκληρωμένο από ποτέ

Το Renault Clio επιστρέφει δυναμικά στην ελληνική αγορά, πλήρως ανανεωμένο στην 6η του γενιά και με την υβριδική έκδοση E-Tech 160 να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με περισσότερες από 17 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως από το 1990, το Clio παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά supermini της ευρωπαϊκής αγοράς και η νέα του γενιά δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν στηρίζεται απλώς στο όνομα, αλλά σε ουσιαστική εξέλιξη.

Η σχεδίαση αποκτά πιο ώριμο και σπορ χαρακτήρα, ειδικά στην έκδοση Εsprit Alpine που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε. Οι πιο αιχμηρές γραμμές, τα νέα φωτιστικά σώματα και η έντονα διαμορφωμένη μάσκα χαρίζουν στο Clio μια εικόνα που παραπέμπει σε μεγαλύτερης κατηγορίας μοντέλο, χωρίς να χάνει τον νεανικό του χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr