Το νέο Renault Clio είναι πιο ώριμο και ολοκληρωμένο από ποτέ
Το μεγάλο τεχνολογικό ατού είναι φυσικά το υβριδικό σύστημα E-Tech. Ο συνδυασμός ενός νέου κινητήρα βενζίνης 1.800 κυβικών, δύο ηλεκτροκινητήρων και του αυτόματου multimode κιβωτίου αποδίδει συνολικά 160 ίππους
Το Renault Clio επιστρέφει δυναμικά στην ελληνική αγορά, πλήρως ανανεωμένο στην 6η του γενιά και με την υβριδική έκδοση E-Tech 160 να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με περισσότερες από 17 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως από το 1990, το Clio παραμένει ένα από τα πιο εμβληματικά supermini της ευρωπαϊκής αγοράς και η νέα του γενιά δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν στηρίζεται απλώς στο όνομα, αλλά σε ουσιαστική εξέλιξη.
Η σχεδίαση αποκτά πιο ώριμο και σπορ χαρακτήρα, ειδικά στην έκδοση Εsprit Alpine που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε. Οι πιο αιχμηρές γραμμές, τα νέα φωτιστικά σώματα και η έντονα διαμορφωμένη μάσκα χαρίζουν στο Clio μια εικόνα που παραπέμπει σε μεγαλύτερης κατηγορίας μοντέλο, χωρίς να χάνει τον νεανικό του χαρακτήρα.
